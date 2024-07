Gamereactor's Gamer Guides: Unverzichtbare Sportarten

HQ

Wie wir es in den letzten Gamereactor Gamer Guides getan haben, wollen wir hier wieder einige großartige und zeitlose Sporttitel hervorheben, die jeder mindestens einmal spielen sollte. Der Haupthaken dieses Mal ist, dass Sportspiele im Gegensatz zu den meisten anderen Genres in der Regel jährlich veröffentlicht werden, was bedeutet, dass es sehr wenig Sinn macht, FIFA 15 auf diese Liste zu setzen, wenn man es mit den modernen Äquivalenten vergleicht, ist das Spiel veraltet und viel schwieriger zu bekommen. Aus diesem Grund haben wir uns in dieser Liste auf Spiele konzentriert, die entweder Klassiker, aktuell oder immer noch leicht zugänglich sind. Im Wesentlichen finden Sie in dieser Liste keine Madden, FIFA/EA Sports FC, NBA 2K, PGA Tour 2K, UFC, NHL, Football Manager, PES/eFootball, WWE 2K und so weiter.

Außerdem halten wir uns hier ausschließlich an Sportspiele, also bleiben Sie dran für unsere Essential Racing Tipps in naher Zukunft, wo Sie stattdessen Rocket League finden werden, also machen Sie sich keine Sorgen!

Nicht verpassen: Essential Action, Essential Adventure, Essential Platform und Essential RPG, Essential Puzzle

5. Ausstechen

Sie können keine Liste der wichtigsten Sportarten haben, ohne eines der kultigsten und berüchtigtsten Sportspiele aller Zeiten zu erwähnen. Punch-Out, auch bekannt als Mike Tyson's Punch-Out, ist ein beliebter Arcade-Klassiker, der 1987 nach ein paar vorherigen Teilen als exklusiver Arcade-Automat wirklich in die Höhe explodierte. Heute ist das Spiel zwar wahrscheinlich am besten für seine inspirierten Minispiele in Titeln wie WarioWare bekannt, aber es ist immer noch in seiner ursprünglichen Form über Sammlungen und Emulatoren zugänglich.

4. EA Sports PGA Tour

Es gibt nicht wirklich viel, was EA Sports PGA Tour und die Alternative von 2K trennt, und der Grund, warum EAs Option den Schnitt macht, ist, dass es sich nicht um einen jährlichen Titel handelt. Die große Rückkehr des letzten Jahres in die Welt des simulierten Golfs ist immer noch das aktuelle Modell und ist eine der besten Möglichkeiten, PGA-Golf digital zu erleben, dank der Einbeziehung aller Majors und unzähliger geschichtsträchtiger Plätze aus der ganzen Welt.

3. Mario Strikers: Battle League Fußball

In ähnlicher Weise wie oben steht Mario Strikers: Battle League Football auf der Liste, da es nicht nur der neueste und zugänglichste Teil der Serie ist, sondern auch kein jährliches Erlebnis wie die EA Sports FC -Titel. Wenn Sie simulierten Fußball wollen, ist das Angebot von EA die bessere Wahl, aber im Gegensatz zu Nintendos Arcade-Ansatz wird es alle 12 Monate eine Zeit geben, in der Sie das Spiel ersetzen müssen, um es weiterhin von seiner besten Seite genießen zu können. Mario Strikers ist nach wie vor ein fantastisches Fußballangebot und eine großartige Möglichkeit, die ganze Familie zu unterhalten.

2. Schlittschuh 3

Es gibt eine Welt, in der Session: Skate Sim oder sogar das kommende Skate Reboot diesen Platz einnimmt. Im Moment ist das beste Skateboarding-Videospiel auf dem Markt immer noch Skate 3. Der Titel aus dem Jahr 2010 kann immer noch gekauft und sogar auf Diensten wie Game Pass und EA Play gespielt werden, und bietet das umfassendste Skateboard-Erlebnis, das wir bisher gesehen haben, und das alles in einer kooperativen Welt, die ein großer Spielplatz ist. Wenn du gerne shreddest, ist dieses Spiel ein Muss zum Spielen.

Lobende Erwähnung: Wii Sports

Wir könnten keine Liste der wichtigsten Sportarten haben, ohne Wii Sports zu erwähnen, eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten. Der Grund, warum es nicht in die tatsächlich nummerierte Liste geschafft hat, ist, dass Nintendo sich entschieden hat, Fortsetzungen und dann schließlich Nintendo Switch Sports vor kurzem zu veröffentlichen, von denen die meisten ein Schatten der Brillanz sind, die Wii Sports eingefangen hat, als es ursprünglich als Day-One-Debüt-Begleiter für die Wii im Jahr 2006 veröffentlicht wurde. Wenn Sie dieses Spiel noch nicht gespielt haben, gehören Sie wahrscheinlich zur Minderheit, aber wenn Sie eine Wii und eine Kopie dieses Spiels in die Hände bekommen, werden Sie es nicht bereuen, es endlich ausprobiert zu haben.

1. Republik der Fahrer

Wenn es um Extremsportarten geht, gibt es keine besseren Gesamterlebnisse als Ubisofts Riders Republic. Durch die Kombination von Radfahren, Skifahren, Snowboarden, Wingsuits und einer Vielzahl anderer DLC-Sportarten ist dies ein Spiel, das es dir ermöglicht, in einem Open-World-Sportparadies in einem fiktiven amerikanischen Bundesstaat zu tricksen und einfach nur Spaß zu haben. Es gibt derzeit nur wenige, vielfältigere und umfangreichere Optionen als dieses Spiel, das noch so relativ frisch ist, dass man ständig neue Updates und auch zusätzliche Inhalte erwarten kann. Riders Republic ist für alle, die extreme sportliche Action leben und atmen.