Gamereactor's Gamer Guides: Unverzichtbare Rennen

Es gibt so viele großartige Rennspiele, die im Laufe der Jahre als Ikonen in diesem Genre gedient haben. Burnout, Wipeout, Need for Speed, Test Drive, iRacing, sogar jährliche Titel wie die F1-Serie. Es gibt eine so reichhaltige Liste großartiger Rennspiele, weshalb ich für diese wichtige Liste noch einmal die Bequemlichkeit zu einer treibenden Kraft gemacht habe. Ja, Burnout 3: Takedown ist ein All-Timer, ebenso wie Daytona USA, Need for Speed: Underground und so weiter, aber alle diese Spiele sind auf modernen Systemen schwieriger zu erreichen, weshalb ich zu Titeln tendiere, die man problemlos finden kann.

5. Forza Horizon 5

Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass das erste Forza Horizon Spiel das beste war, einfach weil es den Blitz in einer Flasche eingefangen hat und uns ein Rennerlebnis beschert hat, wie es damals noch nicht alles andere gegeben hat. Aber warum das Original spielen, wenn Playground seitdem vier weitere Versuche hatte, die Formel zu perfektionieren? Das ist der Grund, warum Forza Horizon 5 auf der Liste steht, weil es immer noch ein bemerkenswert guter, enorm detaillierter, weitläufiger Open-World-Racer ist, der immer wieder Stunde um Stunde unterhält.

4. Rocket League

Man kann nicht über Videospiele sprechen, in denen Autos involviert sind, ohne eines der derzeit beliebtesten zu erwähnen, das brillante Rocket League von Pysonix. Ja, dieses Spiel passt in diesen seltsamen Bereich, in dem es eine Art Fußball-Rennen-Mash-up ist, aber ich habe das Gefühl, dass es eher ein Rennspiel als ein Sporttitel ist, also bekommt es einen Platz auf dieser Liste. Wenn Sie ein unterhaltsames und wettbewerbsfähiges, leicht zu erlernendes Erlebnis für alle Altersgruppen suchen, können nur wenige Spiele mit der Brillanz von Rocket League mithalten.

3. Dirt Rallye 2.0

EA Sports WRC ist eine ziemlich großartige Leistung von Codemasters, jetzt, da sie wieder die WRC-Videospielbewegung leiten, aber es ist nicht ganz so zeitlos und rein wie die von Dirt Rally 2.0, einem fantastischen Rennfahrer, der dank seiner riesigen und wettbewerbsfähigen Community und großartiger Mod-Unterstützung auch heute noch gedeiht und sich auszeichnet. Wenn Sie simulierte Rallyes mögen, gibt es nur wenige Optionen, die besser sind als Dirt Rally 2.0.

2. Assetto Corsa Competizione

Eines der umfassendsten und beeindruckendsten Simulations-Rennangebote auf dem Markt. Assetto Corsa Competizione ist effektiv der Goldstandard für alle, die Autos lieben und ein authentisches Erlebnis beim Fahren von Luxus-, klassischen oder selteneren Modellen wünschen, bei denen Sie in der Realität wahrscheinlich nie die Chance haben werden, sich hinter das Steuer zu setzen. Dank jahrelanger Unterstützung und einer großartigen Community-Anstrengung bleibt dieser Titel ein absoluter Titan und ein Muss für alle Rennsportfans.

1. Mario Kart 8 Deluxe

Wenn du es schaffst, einen Kart-Racer besser zu machen als das, was Nintendo mit der Mario Kart -Serie herausbringt, wirst du eine sehr, sehr reiche Person sein. Mario Kart 8 Deluxe, das im Grunde nur eine glorifizierte Version der Wii U's Mario Kart 8 ist, ist eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten, dank der Tatsache, dass jeder, der eine Switch besitzt, eine Kopie dieses zeitlosen, spaßigen, zugänglichen und vollgepackten Kart-Rennspiels zu haben scheint. Dies ist das perfekte Spiel für Einzelspieler, Online-Konkurrenten, lokale Partys und alles dazwischen. Mario Kart 8 Deluxe ist ein Renntitan und ehrlich gesagt ist es wahrscheinlich nur der letztendliche Mario Kart 9, der ihn in absehbarer Zeit ablösen wird.