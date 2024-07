Gamereactor's Gamer Guides: Essentielles Rätsel

HQ

In unserer jüngsten Liste von Gamereactor's Gamer Guides haben wir eine Auswahl von Titeln aus einer Reihe von Genres vorgestellt, die als gutes Beispiel dafür dienen, was das Genre am besten sein kann. Für Genres wie Action oder Abenteuer, sogar RPGs, sind einige der besten Beispiele moderne Titel, die moderne Technologie nutzen, um überwältigende Erlebnisse zu bieten. Für die Welt der Puzzles können wir auf Titel und Serien zurückgreifen, die die Zeit überdauert haben, und gleichzeitig brillante Indie-Filme dieser Generation und vergangener Generationen würdigen.

5. Sucher

Der Anfang ist ein Spiel, das sowohl neu ist, als auch ein Beispiel für Rätseln vom Feinsten. Sad Owl Studios ' Viewfinder ist ein entzückender, einfacher und farbenfroher Titel, der so mit der Perspektive spielt, dass Sie immer von der Lösung des anstehenden Problems überrascht sein werden. Durch die Mischung von Fotografie und Umweltmanipulation ist Viewfinder eines der besten Beispiele dafür, was ein modernes Puzzlespiel sein kann und sollte.

Werbung:

4. Fès

Es scheint seltsam, Fez als Indie-Klassiker zu betrachten, aber wenn man bedenkt, dass dieses Spiel im Jahr 2012 geboren wurde, als Indie-Entwicklungen weit weniger verbreitet waren, ist es genau das geworden. In diesem Spiel geht es darum, eine 2D-Kreatur in einer 2D-Welt zu manipulieren, oder zumindest ist es das am Anfang. Bald wird sich der Protagonist Gomez einer dritten Dimension bewusst, die den Weg zu perspektivisch wechselnden Rätseln aus vier Kernwinkeln freigibt.

3. Rückkehr des Obra Dinn

Eines der besten Indie-Puzzlespiele aller Zeiten. The Return of the Obra Dinn ist eine verwirrende Erfahrung, bei der du in die Rolle eines Versicherungsdetektivs schlüpfst, der herausfinden soll, was mit dem Handelsschiff Obra Dinn passiert ist, das, bevor es 1807 ohne Besatzung und mit beschädigten Segeln in den Hafen von Falmouth einlief, fünf Jahre lang als verschollen auf See galt... In diesem Spiel dreht sich alles um Deduktion und den Einsatz von Logik, um den bizarren Fall zu lösen.

Werbung:

2. Puyo Puyo Tetris 2

Ein Doppelschlag, der zwei zeitlose Größen vereint. Puyo Puyo Tetris 2 ist das Liebeskind der Puyo Puyo Bubble-Popping-Serie und der blockbrechenden Arcade-Ikone Tetris. Im Wesentlichen geht es um die Frage, was passiert, wenn sich die beiden Puzzle-Titanen kombinieren, und führt zu einer völlig neuen Erfahrung, die sowohl die Brillanz des historischen Puzzle-Genres ausstrahlt, als auch ein modernisiertes und auffälliges Flair aufweist. Es mag im Jahr 2020 gemacht worden sein, aber dieses Spiel hat alle Voraussetzungen für einen Klassiker der 80er Jahre.

1. Portal 2

Dies wäre keine Rätselliste, wenn wir nicht das wohl größte moderne Puzzlespiel erwähnen würden. Portal 2 hat die verfeinerte und fantastische Prämisse des ursprünglichen Portalling-Puzzlers aufgegriffen und dann ein paar willkommene zusätzliche Mechaniken und eine tiefgreifende kooperative Unterstützung hinzugefügt, um ein Spiel zu schaffen, das ehrlich gesagt zeitlos ist. Während die Rätsel und Mechaniken ausreichen, um dieses Spiel hervorzuheben und zu gedeihen, ermöglichen die großartige Geschichte und die ikonischen Charaktere, dass dieses Spiel über den anderen steht und fest als unser wichtigstes Puzzlespiel verankert ist, das jeder Puzzle-Fan mindestens einmal spielen sollte.