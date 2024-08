Gamereactor's Gamer Guides: Essentieller Horror

HQ

Horror ist eines der wenigen Genres, das es geschafft hat, die Zeit zu überbrücken. Viele der kultigsten Horrorspiele sind heute dank Remasters und Remakes leicht spielbar, was die Auswahl einer Liste mit fünf wichtigen Tipps umso einfacher macht.

5. Bis zum Morgengrauen

Supermassive Games hat mittlerweile so viele verschiedene Horrorspiele hervorgebracht, dass man leicht den Überblick verliert, aber für die meisten ist die Crème de la Crème Until Dawn. Dieser interaktive Titel folgt einer Gruppe junger Erwachsener, die versuchen, eine Nacht auf Blackwood Mountain zu überleben, einem Ort, der von bösartigen Kreaturen heimgesucht und von einem unvermeidlichen Schmetterlingseffekt geplagt wird. Mit einer überraschend gestapelten Besetzung hat dieses Spiel den Präzedenzfall für viele zukünftige interaktive Horrorfilme wie The Quarry und The Dark Pictures Anthology geschaffen.

4. Überdauern

Eines der beängstigendsten und furchterregendsten Horrorabenteuer auf dem Markt. Outlast spielt in einer verrückten Nervenheilanstalt, die von einer Reihe verdrehter Wesen bevölkert wird, die nichts anderes wollen, als dich gewaltsam zu ermorden und zu quälen. Bewaffnet mit nur einer Videokamera, die mit schnell leeren Batterien betrieben wird, geht es bei Outlast darum, um dein Leben zu rennen und alles Notwendige zu tun, um zu überleben und schließlich diesem schrecklichen Albtraum zu entkommen.

3. Tot bei Tageslicht

Man kann keine Horrorliste haben, ohne über das wohl größte Horrorspiel aller Zeiten zu sprechen. Es ist @Dead by Daylight zu verdanken, dass wir unzählige konkurrierende asymmetrische Multiplayer-Horrortitel hatten, wie Evil Dead: The Game, Friday the 13th: The Game, The Texas Chain Saw Massacre, Ghostbusters: Spirits Unleashed und mehr, und ehrlich gesagt hat es keines dieser Spiele geschafft, den Titanen von Behaviour Interactive vom Thron zu stoßen. Nach fast 10 Jahren ist Dead by Daylight immer noch eines der besten und unterhaltsamsten Horrorerlebnisse auf dem Markt.

2. Resident Evil 2

Es wird viele geben, die es vorgezogen hätten, dass Resident Evil 4 diesen Platz auf der Liste einnimmt, aber meiner Meinung nach bleibt Resident Evil 2 der bessere Horrortitel. Diese Survival-Horror-Fortsetzung ist beunruhigend und verrückt, bietet geniale und interessante Rätsel und bietet einen der gruseligsten Feinde, die wir je in einem Horrortitel gesehen haben, den unerbittlichen Mr. X. Es gab im Laufe der Jahre viele großartige Resident Evil Spiele, aber keines ist ein so hervorragendes Horrorerlebnis wie RE2.

1. Alien: Isolation

Creative Assembly sind als Strategie-Gurus bekannt, aber im Jahr 2014 debütierten sie mit einem Horrorspiel, das bis heute ein All-Timer und einer der besten Teile der langjährigen Alien -Serie ist, die wir je gesehen haben. Alien: Isolation ist furchteinflößend, spannend, spannend und alles, was man sich von einem Alien -Videospiel wünscht, was es genau so zeitlos macht und es an die Spitze unserer unverzichtbaren Horrorliste setzt. Es ist unwahrscheinlich, dass CA in absehbarer Zeit eine Fortsetzung oder etwas Ähnliches produzieren wird, da sich der britische Entwickler wieder voll und ganz auf die Strategie zu konzentrieren scheint, aber Isolation wird immer ein Beispiel dafür sein, was CA liefern kann, wenn es verschiedene Gewässer testen darf.