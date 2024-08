Gamereactor's Gamer Guides: Die wichtigsten Roguelikes

HQ

Roguelike fühlt sich wie ein ziemlich neuer Begriff an, aber das Genre hat sich schon seit langer Zeit langsam entwickelt, wobei in den letzten Jahren eine Explosion der Spiele zu verzeichnen ist, bei denen man bei jedem Durchlauf eine Chance eingeht und seine Erfolgschancen aufbaut, bis man schließlich eine Freigabe erhält, nur um es noch einmal zu tun. Diese Spiele machen in ihrer Einfachheit süchtig und haben einige der herausragenden Hits der letzten Jahre hervorgebracht, insbesondere von Indie-Studios, die es einfach schaffen, das Genre auf die richtige Weise zu verdrehen, damit es sich absolut erfrischend anfühlt.

Wieder einmal, wie es bei all diesen wichtigen Guides der Fall ist, haben wir nicht den Platz, jedes Spiel, das wir lieben, zu platzieren, und versuchen stattdessen, uns auf die wichtigsten Punkte des Genres zu konzentrieren. Wir müssen hier einen Deck-Builder haben, und wir müssen auch ein Koop-Spiel haben, aber wir werden die Liste nicht mit dem einen oder anderen füllen.

5. Verschlüsselung

Apropos Deckbauer, oh schau! Hier ist jetzt einer. Angefangen in einer feuchten, dunklen Hütte im Wald, auf einem wackeligen Tisch sitzend, gegenüber dem vielleicht gruseligsten Mann, den ich je in meinem Leben gesehen habe, ist es schwer, nicht sofort von Inscryption verunsichert zu sein. Das Spiel hat von der ersten Minute an die Nackenhaare hoch, und doch ist es, wie bei allen guten Roguelikes, fast unmöglich, es aus der Hand zu legen. Wir können nicht viel mehr sagen, ohne das Geheimnis zu verraten, das in Inscryption verborgen ist, und da es den Eintrittspreis mehr als wert ist, können wir nur empfehlen, es zu spielen, wenn Sie können.

4. Abgestorbene Zellen

Nostalgische, pixelige Bilder. Rasante Kämpfe. Bosse, gegen die man gerne kämpft, selbst wenn man fünfzig Mal an ihnen gestorben ist. Das sind tote Zellen. Teils Metroidvania, teils Roguelike, hat Motion Twin und der moderne Klassiker von Evil Empire das Genre zu neuen Höhen geführt und einen Adrenalinschub in einer Erfahrung geliefert, bei der wir uns fragen, ob das Leben wirklich so cool ist wie eine Masse von Zellen, die eine körperlose Leiche übernehmen.

3. FTL: Schneller als das Licht

FTL kam 2012 heraus, zu einer Zeit, in der Roguelike noch nicht so stark genutzt wurde wie heute, aber wenn man es sich noch einmal ansieht, ist es ein Roguelike. Das Spiel beruht darauf, dass du ein Schiff durch die Sterne fährst, es aufrüstest und versuchst, deine Crew durch eine Reihe von zufällig generierten Ereignissen am Leben zu erhalten. Es erfordert sehr wenig Engagement, aber eine gute Menge an Gehirnleistung, um alles in Ordnung zu halten, während du spielst, und schon bald kannst du dich dabei wiederfinden, wie du Stunden an FTL verlierst und kurz davor stehst, ein Schiffsmanager ohne jegliches Gefühl zu sein, während du Sauerstoff von allen außer den notwendigsten Orten entzugst.

2. Regengefahr 2

Ich habe doch gesagt, dass wir hier einen Koop-Eintrag haben würden, nicht wahr? Während Risk of Rain 2 alleine gespielt und genossen werden kann, gibt es nichts Besseres, als Bosse zu besiegen, während du und deine Freunde die größtmögliche Anzahl an Upgrades sammeln, um eure Bildschirme mit endlosen Wellen von Lasern und Kugeln zu verbinden. Auf den ersten Blick kann Risk of Rain 2 etwas überwältigend wirken. Es gibt viele Gegenstände, die jeweils unterschiedliche Dinge tun, und auch verschiedene Charaktere zur Auswahl, aber mit der Zeit hat man den Dreh raus und kann mit Freunden einen Third-Person-Shooter genießen, der durch einen herausragenden Soundtrack und Mods, die es dir ermöglichen, als Goku zu spielen (ja, er ist übermächtig) noch besser wird.

1. Hades

Für viele Indie-Fans wird Supergiant Games schon vor 2020 schon einige Zeit auf dem Radar gewesen sein. Als Hades 1.0 jedoch veröffentlicht wurde, fühlte es sich an, als hätten sich die Schleusen für Supergiant endlich richtig geöffnet und die Leute wachten auf und erkannten, wie großartig dieser Entwickler war. Kein Roguelike hat sich so ausgefeilt und so sehr wie ein sofortiger Klassiker angefühlt wie Hades, und obwohl wir eine Fortsetzung haben, die noch mehr als das Original erreichen will, gibt es im Moment nichts Besseres, als als Zagreus aus der Unterwelt zu entkommen. Es bietet Kämpfe für die Gameplay-Puristen, eine Geschichte für diejenigen, die sich in einer Erzählung verlieren wollen, die den griechischen Mythen, auf denen sie basiert, würdig ist, und Zufälligkeit für diejenigen, die es lieben, zu würfeln. Ein wahrer König seines Genres.