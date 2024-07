Gamereactor's Gamer Guides: Die unverzichtbare Plattform

HQ

Das Jump'n'Run-Genre ist nicht mehr das, was es einmal war. Abgesehen von Nintendo und ein paar kleineren Entwicklern sehen wir größtenteils nicht viele neue Plattform-Titel, die ihr Debüt geben. Das bedeutet auch, dass viele der Plattform-Ikonen der Vergangenheit heute weniger bekannt sind als noch vor einem Jahrzehnt, darunter Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Sly Cooper, Jak and Daxter, Banjo-Kazooie und so weiter. Glücklicherweise gibt es immer noch viele vielversprechende und erstaunliche Plattformer, die man genießen kann, und als Teil unserer Gamereactor's Gamer Guides habe ich fünf ausgewählt, die die Brillanz dieses Genres verkörpern und gleichzeitig eine Hommage an die Vergangenheit und Gegenwart in diesem Bereich darstellen.



5. Schaufel-Ritter

Es gibt eine Fülle von Indie-Plattformern, die ich für diese Liste hätte auswählen können, aber nur wenige haben sich auf die gleiche Weise erweitert wie Shovel Knight. Entwickler Yacht Club hat hier einen Liebesbrief an die Pixel-Plattformer veröffentlicht und bietet ein Spiel mit straffen Mechaniken, viel Tiefe, viel Charme, einer brillanten Präsentation und einem fantastischen Sinn für Humor. Es ist in vielerlei Hinsicht eines der perfekten Beispiele dafür, was Jump'n'Run großartig macht.

4. Psychonauten 2

Double Fine 's Psychonauts ist an und für sich ein fantastischer Plattformer, aber der Nachfolger Psychonauts 2 geht noch einen Schritt weiter und geht mit ihr weiter. Dies ist ein Spiel, das alles hat, was man sich von einem Plattformer wünscht. Es bietet abwechslungsreiche und einzigartige Spielmechaniken, eine Vielzahl von beeindruckenden Levels, tonnenweise Sammelobjekte, die es zu finden gilt, exzentrische Charaktere und das alles, während es in eine fesselnde Erzählung verpackt ist. Es gibt einige großartige moderne Plattformer, und Psychonauts 2 ist eines der besten.

3. Ori und der blinde Wald

Das Metroidvania-Subgenre hat in letzter Zeit einen Boom erlebt, aber es gibt vielleicht nur eine Handvoll Beispiele, die so immersiv, atmosphärisch und atemberaubend sind wie das von Moon Studios ' Ori and the Blind Forest. Als Vorgänger des ebenfalls fantastischen Ori and the Will of the Wisps schafft es dieses Spiel, sich zu übertreffen und eine wirklich emotionale Geschichte zu erzählen, ohne ein einziges Wort Dialog zu benötigen. Dazu passt eine atemberaubende Grafik und ein zugänglicher Fortschritt, was es zu einem modernen Plattform-Grundnahrungsmittel macht.

2. Sonic Mania

Was ist mit den Plattformern von früher, fragst du dich? Viele sind entweder aufgrund von Plattformeinschränkungen nur schwer zugänglich oder wurden in diesem Fall für moderne Technologie aktualisiert. Sonic Mania bringt die Brillanz von Segas berühmtem Igel zurück, indem es das ursprüngliche Erlebnis mit besserer Grafik, besserem Sound und besserer Leistung verbessert, obwohl es gleichzeitig Möglichkeiten bietet, auf das Kern- und unberührte Original zuzugreifen. Sonic Mania ist eine ideale Möglichkeit, die Brillanz der blauen Unschärfe sowohl als moderner als auch als Retro-Plattformer zu nutzen.

1. Super Mario Odyssey

Wenn es keine Plattformbeschränkungen gäbe und die Leute einfach und frei auf Nintendo Wii-Titel zugreifen könnten, ohne eines der inzwischen eingestellten Systeme kaufen zu müssen, dann würde Super Mario Galaxy wahrscheinlich diesen Platz auf der Liste einnehmen. Aber Wii-Spiele sind nur schwer zugänglich, wenn man heute noch keine Konsole herumliegen hat, also bekommt stattdessen Super Mario Odyssey den Platz. Dies ist einer der am meisten gefeierten und am besten aufgenommenen Titel aller Zeiten, und das aus gutem Grund. Es gibt tonnenweise mechanische Tiefe, jede Menge einzigartige Welten zu erkunden, unzählige Herausforderungen zu meistern und Sammelobjekte zu entdecken, und das alles, während es gleichzeitig ein 3D-Plattformer ist. Dies ist eines der besten Beispiele für ein Spiel auf der Nintendo Switch und ein Muss für Plattform-Fans jeden Alters.