Gamereactors Best of 2022's Indies

Während Elden Ring und God of War: Ragnarok die Diskussion um die besten Spiele des Jahres 2022 dominieren mögen, gab es in diesem Jahr viele andere Titel, die Gespräche rechtfertigen. Es gab einige leicht vergessene Juwelen in der AAA-Sphäre, wie Horizon Forbidden West, das aus unbekannten Gründen eine Woche vor Elden Ring veröffentlicht wurde.

Wenn wir uns jedoch von den großen Blockbustern der Gaming-Welt entfernen, hatten Indie-Titel auch ein großartiges 2022, was uns in diesem Jahr viele Juwelen gibt, die wir füllen und bis 2023 spielen können. Es mag vielen bekannt erscheinen, dass Indie-Spiele die Standards von AAA-Titeln erreichen, wenn nicht sogar übertreffen können, aber mit jedem Jahr scheint es, dass das Genre immer weiter hervorsticht. Werfen wir einen Blick auf einige der besten Indies des Jahres 2022 und sehen, welche an der Spitze steht.

Alle diese Spiele sind ernsthafte Anwärter auf Gamereactors Indie-Titel des Jahres, und der Auftakt unserer Liste ist Tunic, ein großartiger Zelda-inspirierter Action- / Abenteuertitel. Es kombiniert eine niedliche Ästhetik und einladende Welt mit einigen schwierigen Begegnungen und gut gestalteten Levels, die die Nostalgie der frühen Zelda-Titel hervorrufen und gleichzeitig eine völlig neue Erfahrung bieten. Bei der Veröffentlichung Anfang 2022 war es vielleicht einfach, Tunic vorbeiziehen zu lassen, aber es ist sicherlich ein Spiel, das es wert ist, aufgegriffen zu werden, wenn Sie es noch nicht getan haben.

Ein weiteres Spiel, das ein niedliches, anthropomorphes Tier als Protagonisten verwendet, ist Cult of the Lamb, ein Roguelike und Stadtbauer, der von Massive Monster erstellt und von Devolver Digital veröffentlicht wurde. Wenn Sie Devolver kennen, wissen Sie, dass Cult of the Lamb eine Menge seltsamer Dinge enthalten wird, und von den verschiedenen Gottheiten, die in der Welt existieren, bis hin zu der Tatsache, dass Sie Ihren eigenen Kult betreiben, erfüllt das Spiel sicherlich seine Anforderungen in der seltsamen Abteilung. Es enthält auch eine unglaublich lustige Gameplay-Schleife, in der Sie Ihre Tiere stundenlang einer Gehirnwäsche unterziehen müssen.

Eine Zeit lang weg von den niedlichen Kreaturen der Indie-Gaming-Welt, gab es in diesem Jahr einige großartige Action-Hits wie Neon White. Dieser FPS-Puzzle-Plattformer mag auf den ersten Blick so klingen, als würde er mehr abbeißen, als er kauen kann, aber ein paar Stunden mit Neon White werden Ihnen genau das Gegenteil zeigen, da Action, Soundtrack und Grafik unglaublich gut verschmelzen, um ein fantastisches Spiel über das Kicken von Dämonen aus dem Himmel zu machen.

Die rasanten Titel hören hier nicht auf, denn Sifu ist ein weiteres Spiel, das es wert ist, als Indie-Spiel des Jahres in Betracht gezogen zu werden. Sifu, das von Sloclap kommt, faszinierte viele von seinem ersten Enthüllungstrailer an, da er zeigte, wie ein Spieler, anstatt zu sterben, als ältere Version seiner selbst respawnen würde. Mischen Sie diese einzigartige Mechanik mit einem Kampf, der Zeit und Mühe erfordert, um richtig abzuschneiden, und Sie haben ein Spiel, das es wert ist, immer wieder durchgespielt zu werden. Egal, ob Sie alle Bosse so jung wie möglich besiegen oder die alten Kung-Fu-Film-Tropen ausspielen und der alte Mann sein wollen, der alle mit nur wenigen Schlägen niederschlägt, Sifu ermöglicht eine überraschende Menge an Wiederspielbarkeit in einem Spiel, in dem es nur um das alternde Gimmick hätte gehen können.

Ein weiterer hervorragender Titel, der Ende 2022 veröffentlicht wurde, ist SIGNALIS, ein Survival-Horror-Spiel von Playism. Die Welt von SIGNALIS würde ausreichen, um es zu einem großartigen Spiel zu machen, da es sich gelohnt hätte, es auch ohne die Horrorelemente, die Playism kompliziert in das Gameplay eingearbeitet hat, zu erkunden. SIGNALIS ist eine großartige Rückbesinnung auf die Horror-Titanen des Gamings und macht gleichzeitig mutige neue Schritte für sich.

Schließlich gibt es Stray, das Spiel, das Mitte des Jahres die Herzen des Internets eroberte, indem es eine süße Katze als Protagonisten zeigte. Stray nur als das Spiel zu bezeichnen, in dem Sie als Katze spielen, würde es jedoch ernsthaft unterbieten, und wie bei einigen anderen Titeln auf dieser Liste wurde eindeutig viel Arbeit in die Gestaltung jedes Aspekts von Stray gesteckt. Es hat vielleicht kein gut entwickeltes Kampfsystem, aber es funktioniert in einer großartigen Erzählung und Welt in einem Spiel, das einfach als einfacher futuristischer Katzensimulator hätte enden können.

Also, welcher Titel gewinnt insgesamt? Nun, das ist eine schwierige Sache zu entscheiden, denn wenn wir über reines Gameplay sprechen, müsste ich sagen, dass Neon White oder Sifu die Top-Anwärter wären, wobei letzteres gerade an der Spitze liegt. Im Großen und Ganzen sticht Stray jedoch als klarer Breakout-Hit für BlueTwelve Studio hervor und das aus gutem Grund. Es hat eine düstere, futuristische Welt, schafft es aber auch, eines der heilsamsten und einladendsten Spielerlebnisse seit langem zu sein. Beim Spielen geht es nicht nur darum, Götter am Ende der Welt zu bekämpfen, sondern auch darum, sicherzustellen, dass eine Katze aus einer seltsamen, dystopischen Stadt an die Oberfläche zurückkehren kann.