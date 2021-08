Gamereactor-App lässt euch nun endlich die Videoqualität auf Mobilgeräten verändern

HQ

Wir bei Gamereactor wissen, wie schwierig die Balance zwischen Leistung und Qualität ist. Wenn ihr unsere Videos auf dem Handy anseht, könnt ihr ab sofort mit einem einzigen Klick auf die neue Schaltfläche im Videoplayer all unsere Videoinhalte in der höchstmöglichen Qualität erhalten. Standardmäßig erfolgt die Wiedergabe in niedriger Auflösung, um eure mobilen Daten und die Leistung eures Geräts zu sparen. Falls ihr euch darüber aber keine Sorgen macht, etwa weil ihr eh mit dem WLAN verbunden seid, dann habt ihr nun die Wahl.

Das Ändern der Videoqualität auf einem mobilen Gerät ist super einfach: Als Zuschauer müsst ihr lediglich auf das „HQ"-Symbol im Video-HUD klicken und das Video wird sofort in einer höheren Qualität neu geladen. Drückt ihr die Taste erneut, werdet ihr das Video in geringerer Qualität ansehen, was euer Gerät und euren Datentarif weniger stark beansprucht. Diese Funktion ist jetzt auf unseren mobilen Webseiten verfügbar, also probiert es direkt mal aus und teilt uns eure Eindrücke mit.