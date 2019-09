Gamereactor startet neue Videoserie Let's Discuss

Gamereactor hat heute eine neue Videoserie mit dem Titel "Let's Discuss" gestartet. Darin springen unsere Autoren und Redakteure vor die Kamera, um einige dringliche Probleme in Videospielen anzusprechen. Wir wollen euch in diesem Gesprächsformat verschiedene Perspektiven bieten, selbst wichtige Angelegenheiten zeitnah thematisieren und Problemen auf den Grund gehen.

In der ersten Episode sprechen Dóri und Magnus über unseren Review-Prozess und wie der in einer Online-Welt bei Spielen greift, die theoretisch endlos gepatcht werden könnten. Welchen Stellenwert hat unsere Note am Ende noch, wenn das Studio "einfach etwas geradebiegen" könnte? Nun, darüber wollen wir in dieser Episode sprechen. Wie sehen ihr das Thema?