Gamereactor probiert verschiedene Fahrzeuge und Karten in Project Cars 3 aus

Bevor unsere sportbegeisterten Redakteure in Diskussionen über realistisch aussehende Muskelpartien, Schweißtropfen in Gesichtern und - seien wir ehrlich - den Einfluss ärgerlicher Mikrotransaktionen in Online-Spielmodi verfallen, steht uns die Autosaison bevor. Diese Phase hat eigentlich schon längst begonnen, denn die jährlichen Rennspiele kreisen bereits um uns. Letzte Woche konnten wir praktische Eindrücke vom neuen WRC 9 und Project Cars 3 (hier findet ihr unsere aktuelle Vorschau) veröffentlichen und virtuellen Rasern hoffentlich das Potential beider Spiele deutlich machen. Das neue Game von Slightly Mad Studios haben wir ausgiebig gespielt und eine Menge Material dazu aufgenommen. Unten seht ihr die Clips von wechselnden Strecken und Autos.

