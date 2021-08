Gamereactor ist ein offizieller Streaming-Partner der Quakecon Nordic 2021

HQ

Die Quakecon 2021 steht vor der Tür und Gamereactor darf nun endlich bestätigen, dass wir zu den offiziellen Streaming-Partnern des Fan-Festivals gehören. Das bedeutet, dass ihr auf der Gamereactor-Domain eurer Wahl die offizielle Quakecon-Nordic-Übertragung mit exklusiven Inhalten verfolgen könnt. Die Messe findet im Zeitraum vom 19. bis zum 21. August statt.

Unser Beitrag wird natürlich von unserem Videoredakteur Dóri Halldórson moderiert, der euch gemeinsam mit Anna Ceras von Bethesda Game Studios durch das Programm führen wird. Die beiden werden alle Enthüllungen und Informationen der diesjährigen Expo diskutieren. Unser Slot beginnt am 20. August um 15:00 Uhr deutscher Zeit, also schaltet kommenden Freitag unbedingt unseren großen Livestream ein. Wir werden außerdem auf Twitch senden, falls ihr diese Plattform bevorzugt.

Die diesjährige Quakecon wird wie im letzten Jahr digital durchgeführt und es werden einige spannende Neuigkeiten versprochen. Bethesda hat in ihrem Programm unter anderem eine Podiumsdiskussion zur Quake-Serie geplant, um das 25-jährige Jubiläum der Serie zu feiern. Bei dieser Gelegenheit wird auch an die Zusammenarbeit mit dem Wolfenstein-Studio Machine Games erinnert, die (und das sind schwache Gerüchte) angeblich an einem neuen Spiel in der Reihe arbeiten sollen.

Ansonsten dürft ihr mehr Eindrücke zu Deathloop erwarten, weil das Spiel nächsten Monat erscheinen wird. Wer noch ein paar dringende Fragen an das Entwicklerteam hat, wird auf der Quakecon gut aufgehoben sein. Schließlich gibt es noch ein sogenanntes „Studio Update" von id Software, das thematisch offenbar irgendeinen Bezug zu Doom Eternal herstellt. Was genau damit gemeint sein könnte, ist ungewiss.