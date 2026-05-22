Gamereactor ist dieses Jahr beim Filmfestival von Cannes zu sehen! Bleiben Sie dran für weitere Informationen in den kommenden Tagen

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Das 79. Filmfestival von Cannes begann letzte Woche, die Serie soll noch einige zusätzliche Tage laufen. Während wir uns der Abschlusszeremonie des luxuriösen französischen Events nähern, das alles rund um Unterhaltung feiert, könnte es Sie interessieren zu hören, dass Gamereactor wieder vor Ort ist und in den kommenden Tagen exklusive Berichterstattung aus Cannes teilen wird.

Aufbauend auf unserer Live-Berichterstattung von Cannes vom Event 2025 im letzten Jahr sind wir an die französische Riviera zurückgekehrt. Wir werden Vorführungen besuchen, Ikonen aus der Unterhaltungswelt interviewen, an Podiumsdiskussionen teilnehmen und sonnen sonnt im mediterranen Sonnenschein.

Mit all dieser geplanten Berichterstattung bleiben Sie dran in Ihrer lokalen Gamereactor-Region, einschließlich der Kategorie Shorts auf der Hauptseite, für Einblicke hinter die Kulissen und auf den roten Teppichen von Cannes.