Gamereactor fordert den JWRC-Weltmeister in Dirt Rally 2.0 heraus... und verliert

Als fast-noch-Teenager gewann er den Titel der Rallye-Juniorenweltmeisterschaft, mittlerweile hat er mehrere Xgames-Medaillen gesammelt und ist einer der größten Stars der Welt, wenn es um die Global RallyX geht. Wir sprechen vom schwedischen Rallye-Star Patrik Sandell, der kürzlich die Büros von Gamereactor Schweden besucht hat, um sich für ein paar Runden in unseren Rennsimulator zu setzen, den der schwedische Chefredakteur Petter Hegevall zusammen mit seinem Kollegen Fredrik Lindman Anfang des Jahres zusammengebaut hat.

Während seines Besuchs wurde Patrik von uns bei Gamereactor zu einem Duell in seinem eigenen Auto (das im Spiel enthalten ist) auf einer beliebigen Strecke in Dirt Rally 2.0 herausgefordert. Wie ist das alles gelaufen? Naja, wie ihr vielleicht ahnt, hat der Profi mit uns den Boden aufgewischt und das quasi ohne Training. In unseren Einstellungen musste er gar nicht lange herumspielen, denn laut dem Superstar fühlt sich das Game in unserem Racing-Sitz fast genauso an, wie sein Auto auf echtem Gelände. Das lassen wir gerne so stehen, obwohl wir eine Revanche planen.