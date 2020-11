Gamereactor feiert den großen PS5-Start mit einem riesigen Livestream

Obwohl die Playstation 5 und ihre exklusiven Startspiele bereits in mehreren Märkten eingeführt wurden, findet die Markteinfuhr in Europa erst morgen, am 19. November, statt. Aus diesem Anlass haben wir einen umfangreichen Livestream vorbereitet. Magnus und Dóri zeigen die Konsole, spielen Demon's Souls, Spider-Man: Miles Morales und Astro's Playroom, während sie sich mit Mattias Engström von IO Interactive und unseren nordischen Gamereactor-Kollegen unterhalten. Es wird ein Abend im Zeichen von Playstation sein, wenn wir um 19:00 Uhr live gehen. Ihr könnt das Programm auf unserer Livestream-Seite verfolgen.