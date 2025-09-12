Gamereactor Cars evaluiert die 2025er Version der Nürburgring-Nordschleife

HQ

Natürlich gibt es heute nicht viele Renntitel auf dem Markt, die irgendeine Ähnlichkeit mit dem echten Rennsport haben, zu denen die Nürburgring-Nordschleife nicht gehört. Vielmehr ist es ein absolutes Muss, dass alle Rennspiele, vor allem solche mit Simulator-Ambitionen, die 27 Kilometer lange Strecke bieten müssen, die oft als "Die Grüne Hölle" bezeichnet wird.

Automobilista 2 ist das erste Spiel, das die 2025er-Version des reparierten Asphalts mit einem Laserscan scannt, einschließlich der neuen Bordsteine, zwei ikonischen Kugeln und zwei neuen Schleuderzonen, und es ist jetzt im Spiel erhältlich. Wir hier bei Gamereactor haben natürlich die Version 2025 getestet und ein kleines POV-Video in unserem Rennwagen gemacht, um euch unsere Meinung zu sagen.

Das 6DOF Full Motion Racing Rig von Gamereactor besteht aus einem SR3-System des schwedischen Simrig, das auf einem X1-Pro Cockpit von Simlab montiert und dann auf einer Traction Plus Plattform von Next Level Racing platziert wird. Dieser wird von einem HP Omen 45L mit Intel Core Ultra9 und Nvidia RTX 5090 angetrieben, und als Monitor verwenden wir drei LG CX 55" OLED-Fernseher. Der Radstand besteht aus einem Fanatec DD2 mit einem Podium M4 GT Lenkrad, einem Fanatec Podium Monte Carlo Rally + Podium Button Module und Heusinkvelds Ultimate Plus Pedalen.