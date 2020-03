Gamereactor auf der Pirsch: Eigenes Gameplay von Predator: Hunting Grounds

An diesem Wochenende konnten wir einen Blick auf das asymmetrische Online-Multiplayer-Spiel von Illfonic werfen, Predator: Hunting Grounds. Auf PC und PS4 konnten Spieler...

Sony und Illfonic erinnern uns noch einmal daran, dass ihr am kommenden Wochenende Predator: Hunting Grounds in einem Multiplayer-Test ausprobieren könnt....

Illfonic's kommendes Spiel Predator: Hunting Grounds erscheint am 24. April auf dem PC und der Playstation 4. Wie es aussieht, leiht Arnold Schwarzenegger seine Stimme...

Gängige Demos bekommen wir heutzutage nicht mehr so häufig zu Gesicht, wie noch vor ein paar Jahren. Dafür gibt es mittlerweile andere Möglichkeiten, die Spiele vor dem...

Predator: Hunting Grounds erscheint 2020 mit drei Klassen für fiese Jäger

am 11. Dezember 2019 um 08:15 NEWS. Von Stefan Briesenick

Eines der Spiele, das gestern im Rahmen von Sonys State of Play ausgestrahlt wurde, war Predator: Hunting Grounds vom Entwickler Illfonic (Friday the 13th: The Game). Der...