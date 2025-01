Gamer werfen Elon Musk Betrug in Diablo IV und Path of Exile 2 vor

HQ

Elon Musk, der unter anderem dafür bekannt ist, Tesla, SpaceX und X zu führen, hat in letzter Zeit in der Gaming-Welt Wellen geschlagen und sich einen Platz unter den Top-Spielern in beliebten Spielen wie Diablo IV und Path of Exile 2 gesichert. Wie Fortune berichtet, stellen einige Spieler jedoch seine Errungenschaften in Frage und vermuten, dass er Schlupflöcher ausnutzt oder erfahrene Spieler anheuert, um seine Charaktere aufzuleveln. Während eines kürzlichen Streams von Path of Exile 2 schien Musk beispielsweise wichtige Spielgegenstände zu übersehen und Aktionen außerhalb der Fähigkeiten seines Charakters zu versuchen, was einige zu der Behauptung veranlasste, er würde sein Konto aufwerten. Obwohl Musks rasanter Aufstieg in der Gaming-Rangliste viele beeindruckt hat, argumentieren Kritiker, dass solche Errungenschaften möglicherweise nicht ganz seine eigenen sind. Trotz des wachsenden Verdachts feiert Musk seine Gaming-Erfolge weiterhin online.

Glauben Sie, dass Musks Gaming-Errungenschaften authentisch sind, oder verwendet er Abkürzungen, um die Ränge zu erklimmen?