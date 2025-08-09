Deutsch
Folgt uns
Gamereactor
News
Sunset Overdrive

Gamer fragen wieder nach einem Sunset Overdrive Remaster

Das 2013er Xbox One- und PC-Spiel wurde von Insomniac erwähnt und weckte seine Fans erneut auf.

HQ

Bevor sie das Spider-Man-Studio waren (mit ein bisschen Ratchet & Clank), lieferte Insomniac Games ein brillant verrücktes Actionspiel namens Sunset Overdrive ab. Als eines der wenigen Spiele, bei denen es sich lohnte, sich eine Xbox One zuzulegen, wird Sunset Overdrive auch ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung in guter Erinnerung behalten.

Wie von TheGamer entdeckt, hat Insomniac Games kürzlich einen Social-Media-Beitrag veröffentlicht, der sich auf Sunset Overdrive bezieht, was Kommentatoren und Leute online in einen kleinen Wahnsinn über jede Art von Remake, Remaster oder PS5-Portierung versetzte.

Insomniac besitzt zwar die Sunset Overdrive IP, aber selbst wenn es technisch nichts gibt, was das Studio daran hindert, an einer Fortsetzung oder einem Remake zu arbeiten, ist es im Moment ein sehr geschäftiger Ort. Spider-Man ist, wie bereits erwähnt, die tragende Säule von Insomniac, und da wir wissen, wozu das Studio fähig ist, wären wir nicht überrascht, wenn auch ein weiteres geheimes Projekt auf dem Weg wäre.

Aber, wie wir wissen, kann in dieser Branche nie manchmal bedeuten, nicht jetzt, also halten Sie die Hoffnung am Leben, wenn Sie möchten, mit Sunset Overdrive.

Sunset Overdrive

Ähnliche Texte

4
Sunset OverdriveScore

Sunset Overdrive
KRITIK. Von Ingo Delinger

Dass Sunset Overdrive jede Menge Spaß bringt, kann man auf den ersten Blick erkennen. Eigentlich stellt sich nur die Frage: Wie lange ist das so? Die Antwort: eine ganze Weile!



Lädt nächsten Inhalt