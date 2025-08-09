Gamer fragen wieder nach einem Sunset Overdrive Remaster

HQ

Bevor sie das Spider-Man-Studio waren (mit ein bisschen Ratchet & Clank), lieferte Insomniac Games ein brillant verrücktes Actionspiel namens Sunset Overdrive ab. Als eines der wenigen Spiele, bei denen es sich lohnte, sich eine Xbox One zuzulegen, wird Sunset Overdrive auch ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung in guter Erinnerung behalten.

Wie von TheGamer entdeckt, hat Insomniac Games kürzlich einen Social-Media-Beitrag veröffentlicht, der sich auf Sunset Overdrive bezieht, was Kommentatoren und Leute online in einen kleinen Wahnsinn über jede Art von Remake, Remaster oder PS5-Portierung versetzte.

Insomniac besitzt zwar die Sunset Overdrive IP, aber selbst wenn es technisch nichts gibt, was das Studio daran hindert, an einer Fortsetzung oder einem Remake zu arbeiten, ist es im Moment ein sehr geschäftiger Ort. Spider-Man ist, wie bereits erwähnt, die tragende Säule von Insomniac, und da wir wissen, wozu das Studio fähig ist, wären wir nicht überrascht, wenn auch ein weiteres geheimes Projekt auf dem Weg wäre.

Aber, wie wir wissen, kann in dieser Branche nie manchmal bedeuten, nicht jetzt, also halten Sie die Hoffnung am Leben, wenn Sie möchten, mit Sunset Overdrive.