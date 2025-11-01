Gamer erwarten heute mehr vom Early Access, sagen wir Windblown und Dead Cells Creators

HQ

Während die Nutzung des Early Access in den letzten zehn Jahren stark zugenommen hat, ist auch die Qualität, die die Spieler von solchen Veröffentlichungen erwarten, gestiegen. Unternehmen können nicht mehr mit fehlerhaftem Chaos davonkommen, und die Entwickler von Motion Twin haben diesen Anstieg der Erwartungen bemerkt.

"Die Erwartungen sind jetzt höher als vor fünf, sechs Jahren, was die Gesamtmenge an Inhalten und den Feinschliff in allen Fällen angeht", sagte Windblown Designer Yannick Berthier in einem Interview mit GamesRadar. "Windblown war bereits ein Spiel, dessen Entwicklung schon ziemlich weit fortgeschritten war, als wir den Early Access starteten. Es ist also wichtig, dass man mit einer Basis beginnt, die releasefähig ist."

"Sie wollen wirklich ein echtes Spiel", fügte Designer Thomas Vasseur hinzu. "Auch wenn es noch nicht fertig ist, muss der Inhalt so sein, wie er fertig ist, auch wenn er es nicht ist. Die kleinen Inhalte, die man zu Beginn hat, sollten perfekt sein. Wenn nicht, handelt es sich um eine kostenpflichtige Demo, und niemand ist damit zufrieden. Ich denke, ja, die Erwartungen sind im Moment sehr, sehr hoch, da viele Spiele in der Vergangenheit gespielt wurden, wie Hades, mit viel Qualität zu Beginn des Early Access, also muss man etwas machen, das heraussticht."

Die meisten Spieler, die Early-Access-Spiele kaufen, sind sich darüber im Klaren, dass sie kein vollständiges Produkt bekommen, aber trotzdem merkt Berthier an, dass die Leute immer noch Geld ausgeben. "Es wird Spieler geben, die sich darüber beschweren, dass dem Spiel Inhalte fehlen oder es noch nicht ganz fertig ist. Ich denke, es gibt jetzt ein bisschen mehr, aber das ist fair, weil sie das Spiel in gewisser Weise kaufen", sagte er.

