Gameplay-Vorstellung von Necromunda: Underhive Wars

Taktikfans werden mit Necromunda vielleicht bereits Erfahrungen gesammelt haben, wenn sie die Tabletop-Abenteuer von Games Workshop kennen. Das Unternehmen verbindet Kriegsführung in städtischen Umgebungen mit markanten Fraktions-Designs und verbucht damit seit vielen Jahren solide Erfolge. Das Format lässt sich natürlich auch als Videospiel verwirklichen und aus diesem Grund hat das Team von Rogue Factor mit Focus Home Interactive in Verbindung gesetzt, um Necromunda: Underhive Wars für PC, PS4 und Xbox One zu erarbeiten.

Letzte Woche haben wir ein Erscheinungsdatum erhalten, denn der Publisher sieht die Veröffentlichung des Titels am 4. September auf allen drei Plattformen vor. Wie es mittlerweile Tradition bei einer solchen Meldung ist, haben wir passend zur Ankündigung einen Trailer mit neuen Spielszenen entdeckt. Das Video stellt nicht nur Spielszenen bereit, es gewährt Einblicke in die Anpassungsoptionen der Escher-, Goliath- und Orlock-Banden.