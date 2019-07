Gameplay-Video zeigt Multimodus und Harmonieangriffe in Pokémon Masters

The Pokémon Company hat heute neues Videomaterial für ihr kommendes Mobile-Game Pokémon Masters veröffentlicht. Im Video sehen wir Drei-gegen-Drei-Kämpfe in Echtzeit, die bereits vorgestellten Harmonieangriffe und viele bekannte Trainer aus den vergangenen Spielen.

In Pokémon Masters kämpfen Pokémon in Dreiergespannen mit ihren jeweiligen Trainern zusammen in einem Team. In einer offiziellen Pressemitteilung ist die Rede von einer Koop-Spielvariante namens Multimodus, in der jeder Spieler ein "Gefährtenpaar" übernimmt und gegen die KI antritt (als Gefährten werden Trainer mit ihrem entsprechenden Partner-Pokémon bezeichnet). Wenn alle drei Duos ihre Angriffe aufeinander abstimmen, können gewaltige Harmonieangriffe heraufbeschworen werden, die auch im Video dargestellt sind.

Was im Trailer nicht zu sehen war, sind die sogenannten "MaMo"-Skins, die Trainern erlauben ihre zugewiesen Pokémon zu tauschen. Warum man diese Verkleidungen benötigt, um die Pokémon zu tauschen wissen wir noch nicht, doch offenbar wird ein solcher Gegenstand benötigt, damit Rocko beispielsweise kein Onyx mehr an seiner Seite hat, sondern ein Despotar. Noch im Sommer soll der Titel auf Android und iOS bereitstehen, sagt Entwickler DeNA.