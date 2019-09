Gameplay-Überblick von Dragon Ball: Kakarot auf Tokyo Game Show

CyberConnect2 präsentierte ihr neues Action-Adventure Dragon Ball Z: Kakarot vergangene Woche auf der Tokyo Game Show, bislang wurde das Material aber nur im Livestream gezeigt. Publisher Bandai Namco hat es heute auf ihren europäischen Kanälen hochgeladen und uns darin einen halbwegs lokalisierten Einblick über einige der In-Game-Aktivitäten gegeben. Auf knapp sechs Minuten begleiten wir Vegeta in seinem trendigen Freizeit-Outfit und sehen, wie er an Nebenaktivitäten teilnimmt.

Wenn er nicht gerade unterschiedlich gefärbte Orbs in der Spielwelt einsammelt, scheint Vegeta ein großer Angelfreund zu sein. Den gefangenen Fisch hat er jedenfalls schnell auf den Grill geworfen, wodurch seine Werte angestiegen sind. Anschließend folgte ein überaus explosiver Kampf gegen Aliens, was nach sehr viel Action aussieht. Dragon Ball Z: Kakarot erscheint am 17. Januar auf PS4, Xbox One und PC.