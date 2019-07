Gameplay-Trailer zeigt atmosphärische Schrecken von Blair Witch

Lionsgate Games und Bloober Team haben den ersten vollständigen Gameplay-Trailer für ihr kommendes Blair-Witch-Spiel veröffentlicht. Das Horrorspiel basiert auf dem gleichnamigen Horrorfilm The Blair Witch Project von 1999 und wurde auf der E3 2019 vorgestellt. Nun können wir uns endlich einen Eindruck davon machen, welche Art von Horror Fans im Herbst erwartet. Die frischen Materialien zeigen ein verlassenes Haus, das Fans des Films bekannt vorkommen könnte. Zu sehen ist auch unser Hund Bullet, dem wir via Radialmenü Befehle geben. Zu Auseinandersetzungen kommt es ebenfalls, das Videomaterial dreht sich jedoch hauptsächlich um die Erkundung und den Aufbau von Atmosphäre. Werdet ihr euch in den Wald begeben, sobald Blair Witch am 30. August veröffentlicht wird?

