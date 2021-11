Gameplay-Trailer von Mortal Online 2 bereitet baldigen MMO-Start vor

Der schwedische Entwickler Star Vault erinnert mit einem Gameplay-Trailer an die bevorstehende Veröffentlichung des MMORPGs Mortal Online 2. Der Trailer zeigt die Charaktererstellung, den Bereich Hausbau und ausgedehnte Schlachten, sowie das Erscheinungsdatum: der 25. Januar 2022.

Die Fortsetzung von Mortal Online baut selbstverständlich auf der Fantasy-Sandbox auf und weitet die bestehenden Systeme aus. Beispielsweise wird nun die gesamte Welt für PvP-Kämpfe offenstehen und dafür hat Star Vault ein Echtzeitnahkampfsystem erarbeitet. Wer eher auf Fernkampf steht, der kann mit dem Pfeil und Bogen schießen und zwölf Magieschulen erlernen.

Wer vom vielen Kämpfen eine Pause braucht, findet in Mortal Online 2 verschiedene, alternative Methoden, um mit der Spielwelt zu interagieren. Spieler können beispielsweise Haustiere zähmen, Mehrspielergilden beitreten und sich an sozialen Interaktionen beteiligen. Es gibt mehrere Handwerksberufe zu meistern (weitere Varianten sollen in Zukunft hinzugefügt werden) und dann wartet natürlich auch noch so etwas wie eine Geschichte auf die MMORPG-Spieler.

Die Vollversion erscheint wie gesagt am 25. Januar 2022, aber ihr könnt das Game derzeit bereits im Early Access kaufen. Auf Steam zahlt ihr für den Titel 34 Euro und das ist euer Eintrittspreis in diese raue Fantasy-Welt.