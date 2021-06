Gameplay-Trailer, September-Termin und Infos zur offenen Beta von Diablo II: Resurrected

Microsoft durfte heute Abend einen ordentlichen Gameplay-Trailer vom Diablo-II-Remaster Diablo II: Resurrected veröffentlichen. Der Hack&Slay-Titel soll am 23. September veröffentlicht werden und die Erweiterung Lord of Destruction ist ebenfalls dabei (was wir schon wussten). Wer noch vor diesem Datum reinspielen möchte, kann im August an einer offenen Beta teilnehmen. Fünf Klassen lassen sich zu diesem Zeitpunkt bereits ausprobieren und Online-Funktionen mit bis zu acht Teilnehmern dürfen getestet werden. Xbox Live Gold wird in dieser Phase benötigt, schreibt Microsoft. Zu Notwendigkeit von PS+ äußert sich das Unternehmen natürlich nicht.

Quelle: Microsoft.