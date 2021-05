Gameplay-Qualität von Biomutant auf Playstation und Xbox vergleichen

You're watching Werben

Das bunte Open-World-Design von Biomutant mag einigen Spielern bereits ausreichen, um sich für das neue Spiel von Experiment 101 zu begeistern, doch die Entwicklung verlief ganz und gar nicht reibungslos und das darf man als Warnschild begreifen. Um Zweifler wie uns zu bekehren, hat der Publisher Ende der Woche unbearbeitetes Direkt-Gameplay veröffentlicht, das die Performance des Action-Rollenspiels auf den schwächsten aktuellen Konsolensystemen zeigt.

Auf Xbox One und Playstation 4 zielt Biomutant darauf ab, Full-HD-Auflösung bei 30 Bildern darzustellen. Die Bildauflösung wird als dynamisch angegeben, die Bildqualität schwankt also je nach Situation. Auf den etwas stärkeren Modellen der letzten Konsolengeneration, Playstation 4 Pro und Xbox One X, wird dynamische Full-HD-Auflösung bei 60 Frames angepeilt. Da Experiment 101 auf allen vier Plattformen die gleiche Mission spielt, lassen sich die Aufnahmen zumindest grundlegend miteinander vergleichen.

Zum Vergleich seht ihr nachfolgend 4K-Material, das auf der PC-Version des Spiels basiert. In der kommenden Woche versprechen die Entwickler weitere Aufnahmen der aktuellen Konsolen bereitzustellen, die fügen wir dann einfach unten ein.