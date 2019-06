Gameplay-Mechaniken von AI: The Somnium Files in irrem Trailer sehen

Spike Chunsoft wird in wenigen Monaten ein neues Spiel veröffentlichen, eine Visual Novel namens AI: The Somnium Files. Der Titel wirft uns in eine irre Detektivgeschichte, in der es ganz und gar nicht zimperlich zugehen wird. In einem neuen Trailer werden einigen der Spielmechaniken erklärt, mit denen Detective Kaname seinen Fall lösen muss. Zudem sehen wir die für das Genre verhältnismäßig hochwertige Produktionsqualität. Am 20. September erscheint der Titel auf Playstation 4, PC und Switch. Zwei Sondereditionen gibt es für Sammler natürlich ebenfalls:

You watching Werbung