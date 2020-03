Gameplay-Enthüllung des Online-Shooters Rogue Company

First Watch Games und der Publisher Hi-Rez Studios haben diese Woche erstes Gameplay ihrer gemeinsamen Zusammenarbeit präsentiert. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist ein Online-Shooter namens Rogue Company, den ihr euch unten im Trailer genauer ansehen könnt. Der Titel ist in einer Söldnerwelt angesiedelt und laut Pressemitteilung kämpfen Spieler an "ikonischen Orten" darum, wer die oder der Beste ist. Verfügbar wird das Game zu einem noch unbekannten Zeitpunkt auf PC, PS4, Switch und Xbox One, zwischen all diesen Plattformen soll es Crossplay geben. Falls ihr Interesse habt und es selbst ausprobieren möchtet, könnt ihr euch hinter diesem Link für die Alpha anmelden. Es ist allerdings noch nicht klar, wann die ersten Tests für Rogue Company stattfinden.

