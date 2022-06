HQ

The Callisto Protocol hat gerade erst während der State of Play einen Veröffentlichungstermin im Dezember bekommen. Aber es wird in diesem Juni noch mehr von The Callisto Protocol gezeigt werden, denn Geoff Keighley hat eine Gameplay-Demo des Spiels für das Summer Game Fest angekündigt.

Die Show beginnt am Donnerstag (9. Juni) um 19:00 Uhr.