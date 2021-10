Gameplay-Demo führt uns im Eiltempo durch Little Devil Inside

HQ

Neostream Interactive hat am Abend Gameplay von Little Devil Inside präsentiert. Sie zeigen die Kurzfassung einer typischen Mission des Protagonisten Billy, der viele unterschiedliche Abenteuer erlebt. Zunächst fährt er mit dem Zug zu seinem Arbeitgeber und liest dabei Zeitung. Professor Vincent fährt uns anschließend mit dem Auto zu einer unheilvollen Villa, wo wir für ihn irgendetwas besorgen sollen. Dort geraten wir jedoch in einen Kampf gegen ein Tentakelmonster und erwecken dabei aus Versehen die Toten wieder zum Leben.

Little Devil Inside ist ein Abenteuer, das uns vor viele unterschiedliche Herausforderungen stellen wird. Das zurückgenommene Spieltempo soll den Spielern dabei helfen, die Atmosphäre diverser Situationen aufzunehmen. Während unserer Reise über die Weltkarte begegnen wir Leuten und Ereignissen, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Viele dieser Ablenkungen sind optional, doch einige erfordern, dass wir Dinge anpacken. Die Adventure-Parts finden in der dritten Person statt und sie wirken vielversprechend, aber auch ein bisschen langsam.

Das Spiel strotzt nur so von unterschiedlichen Spielideen, die es schwer machen, sich einen Überblick zu verschaffen. Einen Termin gibt es noch nicht, doch Versionen für PS4, PS5 und PC wurden bereits bestätigt.

Quelle: Playstation-Blog.