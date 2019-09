Gameplay-Ausblick auf Alpha-Version von System Shock 3

Zweieinhalb Jahre sind vergangen, seitdem OtherSide Entertainment offiziell die Arbeiten an System Shock 3 gestartet haben. Was wir bislang vom Spiel gesehen haben legt nahe, dass der Produktionsstart womöglich etwas zu früh angekündigt wurde, aber immerhin hielt uns das Team bislang ehrlich über ihre steten Fortschritte auf dem Laufenden. Voran geht es mit dem Projekt nämlich ganz sicher, wie wir in einem neuen Gameplay-Trailer sehen können. Sowohl die Umgebung als auch das Kampfsystem und die Beleuchtung wurden in der Pre-Alpha-Edition von System Shock 3 überarbeitet, bis das Spiel erscheint wird in diese Aspekte sicher noch einmal viel Arbeit fließen. Hoffentlich halten Gameplay und die faszinierende Geschichte am Ende das Niveau, das die Vorgänger vorgelegt haben.

