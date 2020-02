Gameplay zeigt weitere Systeme und Charaktere von Sword Art Online: Alicization Lycoris

Bandai Namco hat uns frisches Gameplay zu Sword Art Online: Alicization Lycoris geschickt und darin ein paar neue Details enthüllt. Das besagte Video sollte ursprünglich letzte Woche auf der Taipei Game Show 2020 anlaufen, doch aufgrund der Gefahr, die in Asien durch das Coronavirus entsteht, wurde das Event verschoben. Gezeigt wurden drei neue, spielbare Charaktere der Integrity Knights, sowie längere Gameplay-Einblicke und ein Feature namens "Tactic Emulating Al System", mit denen wir unsere Partymitglieder im Kampf effektiver werden lassen. Die Figuren Bercouli, Linel und Fizel werden mit uns unter anderem die Bereiche Deusoldort Desert, Minelda Rocks und Raubal Greenbelt erkunden, wie der Publisher in der offiziellen Pressemitteilung enthüllt. Sword Art Online: Alicization Lycoris erscheint auf PC, PS4 und Xbox One am 22. Mai.

