Gameplay von Shin Megami Tensei V bestätigt Deutschlandstart im November

Wie erwartet hat Atlus heute Abend das Erscheinungsdatum von Shin Megami Tensei V bekanntgegeben. In einem ausgiebigen Gameplay-Trailer wurde bestätigt, dass die neueste Installation der langjährigen JRPG-Serie Ende des Jahres, genauer gesagt am 12. November 2021, exklusiv auf der Nintendo Switch erscheint. Die Entwickler haben die grundsätzliche Prämisse des Titels umschrieben und anschließend Gameplay-Eckpfeiler der Spielerfahrung präsentiert.

Wir spielen einen Hochschulstudenten, der sich an einem scheinbar normalen Tag plötzlich in einer anderen Dimension wiederfindet. An diesem Ort kämpfen Engel und Dämonen gegeneinander und wir geraten vermutlich in die Schusslinie. Eine mysteriöse Figur verschmilzt mit uns und das gewährt uns die Kraft, gegen andere Dämonen zu kämpfen. In dieser neuen Form bewegen wir uns durch scheinbar weitläufige Bereiche voller gefährlicher Monster, die uns in einen rundenbasierten Taktikkampf hineinziehen, sobald wir ihnen zu nahe kommen.

Das Kampfsystem ist eine Evolution der Shin-Megami-Tensei-Reihe, doch es gibt seichte Entwicklungen. Das Spiel weist uns inzwischen beispielsweise darauf hin, dass unsere Fähigkeiten auf die Typschwäche eines Feindes abzielen. Das ermöglicht es uns, weitere Attacken aneinanderzureihen und mehrere Aktionen pro Runde herbeizuführen. Gefechte können wir unterbrechen, um feindliche Dämonen in Verhandlungen auf unsere Seite zu ziehen.

Wir müssen die Wünsche und Anforderungen der kleinen und großen Quälgeister respektieren oder ihnen auf anderem Wege klarmachen, warum es besser wäre, sich uns anzuschließen. Unsere Einheiten steigen mit Erfahrung im Level und schalten dadurch neue Fähigkeiten frei. Wenn ihr sie nicht mehr benötigt, könnt ihr sie zu stärkeren Versionen zusammenschmelzen, um Zugang zu noch mächtigeren Talenten zu erhalten. Interessanterweise erinnert das Menü stark an Tokyo Mirage Sessions #FE.