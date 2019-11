Gameplay von Mechwarrior 5: Mercenaries unterstreicht Chaos und Rollenspielsysteme

Ab dem 10. Dezember werden im Epic Games Store gigantische Mechs ihr Unwesen treiben, da Piranha Games Mechwarrior 5: Mercenaries auf dem PC entlässt. In einem neuen Video erhalten wir weitere Gameplay-Einblicke, die uns in die Grundlagen der Spielerfahrung einführen. Gezeigt wird eine Mission, in der wir ein feindliches Versorgungsdepot zerstören sollen, während Gebäude in sich zusammenzerbrechen und alles Explosionen verursacht. Im Video ist eine Punkte-Mechanik zu sehen, die unsere Aktivitäten belohnt und letztlich an die Freischaltung neuer Mechs gekoppelt sein wird, erklärt Piranha Games.

Weil die Welt als mächtiger Robotersoldat gefährlich ist (Hubschrauber, Panzer und andere Mechs versuchen uns aufzuhalten), müssen wir unsere Kampfrüstung natürlich regelmäßig in Industriezentren waten und ggf. Reparaturen vornehmen. Mit den vielen Waffen in unserem Arsenal sollten wir jedoch in der Lage sein, alle Herausforderung und vor allem die Umwelt in Schutt und Asche zu legen. Hobby-Schrauber dürfen sich auf verschiedene Komponenten, Lackierungen und andere Späße mit den Mechs freuen. Wer genug optimiert und feingetunt hat, der nimmt neue Verträge in der Spielwelt an und dringt auf der Suche nach Kopfgeldern und neuer Beute in die gefährlichen Konfliktzonen vor.

