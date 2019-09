Gameplay und eigene Eindrücke zur Open Beta von Call of Duty: Modern Warfare

Heute Abend endet die Open Beta von Call of Duty: Modern Warfare auf PC, PS4 und Xbox One, mit der wir bereits einen guten Monat vor dem offiziellen Release des nächsten Ablegers in das Spiel schauen durften. Playstation-4-Spieler konnten bereits eine Woche früher loslegen, seit dem Wochenende waren dann alle Fans zum großen Crossplay-Test eingeladen. Im Multiplayer waren etliche Spielmodi und eine Handvoll unterschiedlicher Karten verfügbar. Was ihr ggf. verpasst habt und worauf ihr euch bis zum fertigen Release freuen dürft, das haben wir euch unten in einigen eigenen Gameplay-Clips festgehalten.

CoD ist das klassischste und reinste Stehaufmännchen der Multiplayer-Gemeinde. Kills und Tode geschehen in Windeseile, meistens biegt man um die Ecke und fällt bereits tot um, ohne auch nur den Hauch einer Chance auf Gegenwehr gehabt zu haben. Wer davon gar nicht genug bekommen kann, sollte sich mit dem Realism-Spielmodus auseinandersetzen, in dem das HUD und die Minikarte ausgeblendet werden und alle Spieler mit noch weniger Leben herumlaufen. Schnellere Kills und Tode sind das Ergebnis, wie ihr in diesem Video seht:

Wem die kleinen Schlachtfelder zu wenig Abwechslung bieten, der sollte sich im Modus Ground Wars umschauen. Bis zu 64 Spieler laufen dort herum und spielen Krieg, maximal 32 unterschiedliche Ziele können euch da vor die Flinte laufen. Abschussserien und -belohnungen gehen in dieser Variante besonders steil.

Cyber Attack ist ein zielbasierter Team-Modus. Zwei Mannschaften aus je sechs Spielern müssen eine Bombe erobern und sie in die gegnerische Basis transportieren, wo sie nach 30 Sekunden explodiert. Respawns sind unterbunden, allerdings können euch eure Teammitglieder wiederbeleben. Der Bomben-Träger kann sich nicht verteidigen, deshalb muss er vom Team beschützt werden. Das Match endet sobald die Bombe ausgelöst wird oder nachdem alle Mitglieder eines Teams eliminiert wurden. Es gewinnt die Seite, die zuerst fünf Matches für sich entscheiden konnte.

Die Karte Hackney Yard wurde von uns in der Open Beta von Call of Duty: Modern Warfare rauf und runter gespielt. Die engen Häuserkämpfe sind rasant und der nächste Gegner lässt meist nicht lange auf sich warten, außerdem haben wir zwei Ebenen, auf denen sich die Gefechte verlagern. Im zweiten Video seht ihr außerdem die Veränderungen zum Nacht-Modus, denn mit Nachtsichtgeräten werden einige Bereiche anders angegangen. Taktische Vorteile erhaltet ihr, indem ihr vorinstallierte Lichtquellen aktiviert und alle Spieler im Areal blendet.

Was wir nicht aufgenommen haben war Gunfight, der Zwei-gegen-Zwei-Spielmodus. Dort müssen vier Spieler auf sehr kleinen Karten in Teams darum kämpfen, die beiden Gegner zu eliminieren. Nach je zwei Matches wird die Ausrüstung zufällig für alle Teilnehmer verändert, echte Dominanz erringt also nur das Team, das besser mit all den verschiedenen Waffen und Gadgets umgeht. Man muss zuerst sechs Matches für sich entscheiden, um zu gewinnen.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Eindrücke zur Kampagne und dem Mehrspieler-Modus haben wir bereits für euch zusammengefasst.