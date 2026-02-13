Gameplay-Trailer zeigt, wie Saros einfacher und anders als Returnal ist

HQ

Ich liebe Returnal absolut, aber viele finden, dass das Spiel zu schwierig und unerbittlich ist. Dann ist es verständlich, dass eines der ersten Dinge, die Housemarque erwähnte, als Saros enthüllt wurde, war, dass wir jedes Mal, wenn wir sterben, stärker werden oder zumindest zufrieden sind. Jetzt ist es an der Zeit, viel mehr darüber zu lernen.

Der neue Gameplay-Trailer unten zeigt viele der Unterschiede Saros von Returnal. Dazu gehört, dass du nicht einfach auf dem ersten Level neu startest, wenn du stirbst. Jedes Mal, wenn der arme Rahul Kohli stirbt, wirst du im echten Hades-Stil wieder in einen zentralen Hub zurückgebracht. The Passage ist ein erkundbarer Tempel, in dem du mit anderen Überlebenden sprechen, mehr über die Welt erfahren und den Mechanismus "stärker zurückkommen" nutzen kannst.

Das bedeutet, gesammelte Materialien zu verwenden, um deine Rüstung an deinen Spielstil anzupassen. Mit gesammelten Ressourcen kannst du deine Rüstung an deinen Spielstil anpassen. Möchten Sie mehr Gesundheit haben? Mehr Materialien bei jedem Durchlauf sammeln? Ein Schild, der länger hält? Die wenigen Entscheidungen liegen bei dir.

Du musst nicht einmal auf dem ersten Level anfangen, nachdem du alle gewünschten Anpassungen und Upgrades gemacht hast, denn das Teleportsystem von Returnal ist nichts im Vergleich dazu. Du wirst nicht nur direkt in ein entdecktes Biom teleportieren können. Du behältst auch die Haupt- und Kraftwaffen, die du beim Sterben dort hattest.

Klingt zu einfach für dich? Keine Sorge. Die sogenannten Carcosan-Modifikatoren ermöglichen es dir, dein Erlebnis anzupassen. Schwieriger zu machen, wird dich offenbar auch belohnen, denn diese Modifikatoren gibt es in zwei Arten:

Test-Modifikatoren – machen das Spiel schwieriger, indem du Gegner aggressiver machst, die Kraft deiner Waffe nimmt mit der Zeit ab, deine Second-Chance-Fähigkeit entfällt und mehr.

Schutzmodifikatoren – gleichen das aus, indem sie den eingehenden Schaden verringern, das Nachladen der Waffen erleichtert, die Dauer deines Schildes verlängert und mehr.

Es sieht so aus, als müssten wir diese Modifikatoren einigermaßen ausbalancieren, sodass wir nicht alle negativen Effekte aktivieren können, um damit zu prahlen, das Spiel auf diese Weise durchzuspielen.

Schließlich bekamen wir einen kleinen Hinweis darauf, wie die Finsternisse die Welt verändern werden, nicht nur in Bezug auf Grafik und Audio, sondern auch im Gameplay. Um es kurz zu machen: Es scheint, als würde Saros fast alles aus Returnal verbessern. Zugänglichkeit, Wiederspielwert, Abwechslung, Kostümoptionen, Fortschritt, cineastisches Storytelling und mehr.

Saros erscheint am 30. April auf der PS5.