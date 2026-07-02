Gameplay-Trailer teilt neue Informationen und Details zum DLC The Alters ' Last Variable

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Als The Alters ursprünglich erschien, dauerte es nicht lange, bis das Spiel ein ziemlich großer Erfolg wurde, besonders im kritischen Sinne, da viele Rezensenten begeisterte Gedanken über den Titel teilten, uns eingeschlossen.

Vor diesem Hintergrund war es keine große Überraschung, dass die Entwicklerstudios 11-Bit-Studios auf diesem Erfolg aufbauen wollten, indem sie ein definiertes DLC-Kapitel anboten, das während der Not E3-Periode Anfang Juni enthüllt wurde.

Es ist bekannt als The Alters: Last Variable und gilt als umfangreiches DLC mit etwa 20 Stunden Laufzeit, das darauf abzielt, die Überlebensmechaniken und die Sci-Fi-Erzählung zu vertiefen, indem neue Mechaniken, Gebiete, Werkzeuge, Ressourcen und mehr eingeführt werden.

Was die Prämisse des DLCs betrifft, so spielt es Jahre nach dem Basisspiel, wobei die narrative Zusammenfassung ergänzt: "Jahre sind vergangen, seit Jan Scientist sich weigerte, den Planeten zu verlassen. Die Welt um ihn herum hat sich verändert. Und er erkennt, was er immer befürchtet hat: Diese Arbeit kann nicht allein geleistet werden. Also beginnt er wieder zu erschaffen – Versionen von sich selbst, geprägt von anderer Expertise. Ein Geologe. Ein Biologe. Ein Chemiker. Ein Physiker. Gemeinsam decken sie jede Möglichkeit ab, die untersucht werden muss.

"Über jahrelange Planetenzyklen hinweg muss Jan karge Sektoren in bewohnbare Zonen terraformen, exotische Substanzen extrahieren und veredeln sowie Forschungsebenen freischalten, um die Grenzen des wissenschaftlichen Verständnisses zu erweitern. Doch Entdeckung hat seinen Preis – der Planet reagiert mit zunehmenden Bedrohungen: Erdbeben, Strahlenstößen und dem Lauf der Zeit selbst. Feldlabore bieten den gegebenen Alters Zuflucht, um während der Oberflächenexpeditionen Forschung durchzuführen, aber das Altern ohne den Schutz des Kryoschlafs bleibt unvermeidlich.

"Während sein Team unter der Last unterschiedlicher Philosophien kämpft – jeder überzeugt davon, dass seine eigene Wissenschaftsvorstellung richtig ist – steht Jan vor einer unmöglichen Entscheidung: Werden sie unter dem Druck zerbrechen oder Forschung durchführen, die ein Vermächtnis definieren könnte?"

Uns wird gesagt, dass Last Variable den Verteidigungsmechanismus des Planeten erweitern wird, indem Erdbeben, starke Strahlungswellen und andere Bedrohungen immer häufiger werden. Ebenso müssen die Spieler neue Bodentypen, neue Komponenten, neue Forschungsmodule verstehen und meistern, während sich die Planetenoberfläche nach jeder Abklingzeit erheblich verändert.

Kurz gesagt: Wenn dir das Grundspiel gefallen hat, solltest du Last Variable nicht verpassen, wenn es bald am 13. Juli auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Schau dir unten den neuen Gameplay-Trailer an.