Game-Pass-Spiele auf Xbox One nach Juli-Update für später vormerken

Microsoft hatte einige arbeitsreiche Monate hinter sich, da im Juni zur E3 viele spannende Funktionen für Mitglieder des Insider-Partnerprogramms angekündigt wurden. Dieses Feedback trägt erneut Früchte, da das Unternehmen diese Woche die Inhalte des Juli-Updates für die Xbox One eingeführt hat. Unter anderem steht darin eine neue Methode zum Verwalten von Spielen im Game Pass bereit.

Wer Spiele nicht aus den Augen verlieren will, kann sie neuerdings einfach mit "später spielen" markieren und sich alle entsprechenden Titel in einer neuen Unterkategorie anzeigen lassen. Möglich ist die Verwaltung mittels App und Konsole.

Alexas Xbox-Fähigkeiten wurden ebenfalls verbessert, das haben die Xbox-Insider schon seit einiger Zeit gefordert. Die Liste unterstützter Länder beinhaltet neuerdings auch Deutschland, neben Australien, Kanada, Frankreich, Italien, Mexiko und Spanien. An weiteren Sprachbefehlen, wie zum Beispiel eine Auflistung aller Neuerungen im Game Pass ist, hat Microsoft ebenfalls gearbeitet. Alexa ist zudem in der Lage euren Controller mit der Konsole zu koppeln (wenn ihr die Netzwerk-Taste auf dem Controller drückt). Eine vollständige Liste der Sprachbefehle gibt es an dieser Stelle.

