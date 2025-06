Gameloft über die nächsten Schritte für Disney Speedstorm: "Wir schauen uns Mario Kart World an und lernen"

HQ

Disney Speedstorm ist zusammen mit Disney Dreamlight Valley derzeit die beliebteste Disney-Spiellizenz. Gameloft hält diese beiden Free-to-Play-Titel ständig auf dem neuesten Stand und fügt regelmäßig neue Inhalte hinzu und hat eine Roadmap, die mindestens bis Mitte 2026 reicht. Aber um auf dem Laufenden zu bleiben, braucht es nicht nur mehr Disney-Figuren oder IPs (obwohl sie im Moment genug davon zu haben scheinen). Sie müssen auch genau beobachten, wie sich das Medium entwickelt, und die Ankunft neuer Hardware weckt immer Vorfreude.

Wir haben kürzlich an der Feier zum 25-jährigen Jubiläum von Gameloft in der Zentrale in Barcelona teilgenommen, wo sie Disney Speedstorm entwickeln, und konnten mit ihrem Marketingdirektor Arnaud Bénéfice über die Gegenwart und Zukunft des Rennspieltitels sowie über die Ankunft von Nintendo Switch 2 sprechen. Das Interview können Sie sich unten ansehen.

Was die Ankunft von Nintendos neuer Hardware betrifft, so waren wir besonders daran interessiert, wie er als Entwickler von Renntiteln die Ankunft von Mario Kart World auf der Bühne einschätzt. Bénéfice sieht die Veröffentlichung des Titels positiv und sieht darin eine Chance für Disney Speedstorm, sich zu verbessern.

"Es ist wirklich aufregend. Es gibt eigentlich nicht so viele Player auf dem Kartmarkt, so dass gerade so ein großer Release immer ein gewisses Interesse weckt. Wir sind nicht unbedingt direkte Konkurrenten, in dem Sinne, dass es ein kostenpflichtiges Spiel ist, und wir sind ein Free-to-Play-Spiel, und wir sind auch auf viel mehr Konsolen, also beobachten wir sehr genau, was sie tun. Sie sind offensichtlich führend in diesem Genre, sie haben im Laufe der Jahre eine Menge Innovationen hervorgebracht, und wir beobachten sehr genau, was sie tun. Gibt es irgendetwas, das wir aus dem lernen können, was sie veröffentlichen?"

Wir haben Arnaud auch nach einer möglichen nativen Version von Disney Speedstorm und Asphalt Legends Unite gefragt (die Asphalt-Serie feiert 2025 ihr 20-jähriges Bestehen). "Ich kann Ihnen sagen, dass wir uns das System ansehen. Das ist alles, was ich sagen kann.", obwohl er einräumte, dass die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 eine große Sache war, sowohl für Entwickler als auch für Spieler.

Neben dem Interview mit Arnaud Bénéfice konnten wir auch auf der Party zum 25-jährigen Jubiläum von Gameloft mit Yolanda Sanchez, der Personalleiterin des Studios, über die aktuelle Branche und die Herausforderungen sprechen, denen sich Gameloft (und andere Studios) in den kommenden Jahren stellen müssen. Sie finden sie unten.