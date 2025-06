Gameloft hat noch viele IPs zu erkunden in Disney Dreamlight Valley und Disney Speedstorm

HQ

Eine Lizenz wie Disney zu betreiben, ist ein Traum für jedes Spielestudio, aber es ist auch eine große Verantwortung. Wir alle wissen, wie eifrig große Konzerne wie Micky Maus ihre Geheimnisse und ihr geistiges Eigentum hüten und nur sehr ungern ihre Türen für Außenstehende öffnen. Mit Sorgfalt und Qualität ist es jedoch möglich, im Laufe der Zeit eine dauerhafte Beziehung aufzubauen, wie es bei Disney mit Gameloft der Fall ist, dem in Barcelona ansässigen Videospielstudio, das für den Renntitel Disney Speedstorm und den Lebenssimulator Disney Dreamlight Valley verantwortlich ist.

Dank ihrer Arbeit an diesen "Game in Progress" und anderen wie Asphalt Legends Unite feierte Gameloft kürzlich ihr 25-jähriges Jubiläum als Entwickler, und Gamereactor besuchte ihre Party in Barcelona, um zu feiern, sich an die Vergangenheit zu erinnern, über den aktuellen Stand der Branche zu sprechen und natürlich über Spiele und die Zukunft zu sprechen. Wir haben mit Arnaud Bénéfice, Marketing Director bei Gameloft, in einem Interview über Letzteres gesprochen, das ihr euch unten ansehen könnt.

Das Gespräch mit Arnaud driftete schnell in einen Rückblick auf die neuesten Inhalte von Disney Dreamlight Valley und Disney Speedtorm ab, beflügelt von den jüngsten Filmveröffentlichungen wie Lilo und Stitch, aber auch von der Nostalgie für Franchises, die stärker in der Vergangenheit verwurzelt sind, wie TRON. Alle aktuellen Inhalte funktionieren im Free-to-Play-Modell des Rennspiels sehr gut, und wir fragen uns, was in den Disney-Archiven noch übrig ist, das Gameloft in seine asphaltierte Welt bringen kann.

"Wir schauen uns vor allem an, was wir mit den Charakteren machen werden, die bereits da sind", kommentiert Arnaud. "Denn im Moment haben wir mehr als 80 Charaktere im Spiel, also schauen wir uns an, wie wir diese Charaktere in Zukunft einsetzen werden und wie wir ihnen mehr Möglichkeiten geben, zu glänzen und eingesetzt zu werden. Rechnet also damit, dass wir im nächsten Monat ein paar neue Möglichkeiten haben werden, diese Charaktere zu verwenden, die ihr in der Vergangenheit vielleicht nicht so oft verwendet habt."

Und nach dem Start von Saison 13 mit Big Hero Six ist die Idee, bis Mitte 2026 immer wieder neue Inhalte zu veröffentlichen, die bereits alle zwei Monate strukturiert sind. Aber was gibt es sonst noch in einem Disney Speedtorm-Fahrzeug zu fahren? Arnaud Bénéfice beruhigte uns mit seiner Antwort:

"Das Disney-Universum ist... Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man, wie groß es ist. Es gibt so viele Charaktere... Wir haben einige große IPs, auf die die Leute schon eine Weile warten und nach denen sie uns immer wieder fragen, und ich kann sagen, dass sich die Dinge bewegen", lächelte Arnaud und fügte hinzu: "Wir werden das Tempo beibehalten, das wir haben. Wir haben einen Plan bis Mitte nächsten Jahres, bei dem wir wissen, dass es alle zwei Monate neue IPs geben wird, die immer wieder kommen werden."

Und wenn Sie nicht nur Spaß an ihren Spielen haben, sondern auch wissen möchten, wie sie funktionieren und mehr über die Unternehmensseite von Gameloft erfahren möchten, dürfen Sie unser Interview mit Yolanda Sanchez auf der gleichen Jubiläumsparty nicht verpassen, das Sie sich unten ansehen können.