Gamelab Barcelona 2020 Live wird online stattfinden, viele Programme kostenlos anschauen

Dank der Coronavirus-Pandemie sind die meisten Videospiel- und Technologiemessen im Jahr 2020 abgesagt worden, doch nicht alle Formate wurden gänzlich gestrichen und auf das nächste Jahr verschoben. Die neue Normalität sieht vor Online-Auftritte vorzubereiten und unter diesem Motto steht auch die Gamelab Barcelona 2020 Live. Das Event für internationale Videospiele und interaktive Unterhaltungsmedien wird in diesem Jahr in Form verschiedener Livestreams stattfinden. Präsentationen, Seminare, Workshops und Diskussionen werden vom 22. bis zum 25. Juni übertragen.

Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, Jade Raymond, Cliff Bleszinski und Peter Moore besuchten in der Vergangenheit die Gamelab, um vor einem Publikum (hauptsächlich Fachleute und Studenten) zu sprechen und Vorträge zu halten. In diesem Jahr werden die großen Köpfe der Branche nicht physisch in einem Raum versammelt, sondern ihre Einblicke via Livestream kundgeben. Der Hauptvorteil für die breite Öffentlichkeit besteht darin, dass die diesjährige Veranstaltung offener sein wird. Jeder ist eingeladen, die Hauptpräsentationen live zu verfolgen. Wer Interesse hat, muss sich nur kostenlos unter www.gamelab.es registrieren. Spezialisiertere Dienste und Networking-Events werden jedoch hinter einer Paywall versteckt.

Gamereactor nimmt auch in diesem Jahr als eines der offiziellen Medienunternehmen der Gamelab Barcelona 2020 Live teil. Die Teilnehmerliste ist allerdings noch nicht online.