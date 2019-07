Gameforge bringt Koreanisches Strategie-MMO Kingdom Under Fire 2 2019 auf PC

2014 gab es einige Meldungen zu einem neuen MMO der Reihe Kingdom Under Fire, allerdings ist das neue Spiel vom Entwickler Blueside dann irgendwann in die Vergessenheit geraten. Heute hat der deutsche Publisher Gameforge (Aion, Tera, Elsword) bekanntgegeben, diese Reihe wiederaufleben zu lassen. 2019 soll das südkoreanische MMORPG mit großem Fokus auf Echtzeitstrategie für europäische PC-Spieler verfügbar werden, wir haben für euch die neuen Infos und erste Bilder am Start.

Kingdom Under Fire 2 wirf uns in einen Krieg zwischen drei ebenbürtigen Fraktionen: Die menschliche Allianz steht dabei den Kräften der Dark Legion und dem naturnahen Volk der Encablossians gegenüber, die jeweils die Vorherrschaft für sich beanspruchen. Das Spiel setzt ein halbes Jahrhundert nach den Ereignissen des 2004-gestarteten Xbox-MMO Kingdom Under Fire: The Crusaders an und bietet noch immer die groß angelegten Taktikschlachten, in denen Spieler eigene Armeen befehligen.