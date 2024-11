Game Science teasert etwas an, das mit Black Myth: Wukong "später in diesem Jahr" zu tun hat

HQ

Letzte Woche gewann der Entwickler Game Science Black Myth: Wukong den Ultimate Game of the Year Award bei der Golden Joysticks, und als Teil dieser Leistung erschien der CEO des Unternehmens, Feng Ji, in einer vorab aufgezeichneten Nachricht, in der er ein kleines Versprechen machte.

In seiner Dankesrede zur Verleihung des Preises erklärte Ji: "Wenn Sie noch nicht Black Myth: Wukong gespielt haben, haben Sie Glück, jetzt haben Sie einen weiteren Grund, es auszuprobieren! Natürlich hast du unser Spiel vielleicht schon durchgespielt. Das ist auch völlig in Ordnung. Folgen Sie uns weiterhin, und vielleicht warten später in diesem Jahr einige Überraschungen auf Sie."

Es ist auch unklar, was das in Bezug hat, aber wenn man bedenkt, dass Black Myth: Wukong auch ein Game of the Year -Nominierter bei The Game Awards im Dezember ist, bedeutet dies vielleicht, dass wir bei der von Geoff Keighley veranstalteten Zeremonie in ein paar Wochen eine Art von Neuigkeiten oder Enthüllungen über das Spiel erwarten können.