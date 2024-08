Game Science scheint Influencern zu verbieten, über Feminismus im Kontext von Black Myth: Wukong zu diskutieren

HQ

Diese Woche erscheint der mit Spannung erwartete Black Myth: Wukong, der bisher sehr positive Kritiken von den Kritikern erhalten hat. Leider wurde Gamereactor ohne Code dagelassen und daher wird sich eine Überprüfung verzögern. Diejenigen, die einen Code zum Erstellen von Inhalten über das Spiel erhalten haben, haben jedoch klare Richtlinien erhalten, was sie bei der Erstellung von Inhalten im Zusammenhang mit dem Spiel nicht diskutieren dürfen. In einem durchgesickerten Dokument heißt es, dass es ihnen nicht erlaubt ist, in ihren Texten oder Filmen über Politik oder feministische Propaganda zu diskutieren.

Die Spielekritiker scheinen jedoch keine solchen Richtlinien erhalten zu haben, und TheGamer hat versucht, das Game Science Studio zu erreichen, um die Echtheit des Dokuments zu überprüfen, hat aber keine Antwort erhalten. Der Journalist Don Parsons sagt jedoch, dass er mit mehreren Personen gesprochen hat, die das Dokument erhalten haben, und erwähnt dabei insbesondere den französischen YouTube-Kanal ExServ. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob das Dokument echt ist, aber hoffentlich werden die Entwickler diese Fragen im Laufe der Woche klären.