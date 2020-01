GAME schließt 40 weitere Geschäfte in Großbritannien

Der britischen Videospielhändler GAME wird 40 Geschäfte in Großbritannien schließen, teilte das Unternehmen heute via Pressemitteilung mit. Bisher wurden 13 Standorte über die Schließung benachrichtigt, im Laufe der Woche sollen 14 weitere Geschäfte benachrichtigt werden. GAME beabsichtigt "in naher Zukunft" weitere Positionen aufzugeben:

"Wir arbeiten eng mit Vermietern in ganz Großbritannien zusammen, um sicherzustellen, dass wir die 40 Standorte nicht räumen müssen, was zu einer Reihe von Arbeitsplatzverlusten führen würde. Wir sehen uns jedoch einem herausfordernden Einzelhandelsmarkt mit umfangreichen Herausforderungen gegenüber [und müssen] umstrukturieren [...]."

GAME hatte in den letzten zehn Jahren eine Reihe finanzieller Probleme, 2019 wechselten sie in den Besitz des britischen Großhändlers Frasers Group. Ähnliche Signale entsandte zuletzt die Handelskette Gamestop, die sich in diesem Jahr aus dem nordeuropäischen Markt zurückziehen wird.