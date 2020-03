Game Producer Yoshinori Kitase enthüllt, wie sich das Remake im Vergleich zu Final Fantasy VII positioniert

Letzte Woche hatte Gamereactor das Vergnügen, Game Director Naoki Hamaguchi und Game Producer Yoshinori Kitase während einer Presseveranstaltung zu Final Fantasy VII: Remake in Madrid zu interviewen. Als wir über die Hintergrundgeschichte des Spiels und das erweiterte Universum des Franchise sprachen, fragten wir Kitase-san, der bereits beim Original von 1997 der Producer war und auch jetzt wieder für das Remake-Projekt verantwortlich ist, ob diese überarbeitete Version als Teil der Gesamtverständnisses von Final Fantasy VII angesehen werden könnte (zwischen 2004 und 2009 sind verschiedene Medien veröffentlicht worden, die bestimmte Aspekte und Charaktere des Games mit zusätzlichen Hintergrundinformationen und Abenteuern zusätzlich beleuchten).

"Die Sammlung von FF7 war eine Reihe von Erweiterungen der Welt von FF7, die nach der Geschichte des Hauptspiels stattfanden", erinnert sich der japanische Produzent. "Wir sind also der Meinung, dass FF7:R jetzt abgeschlossen ist und vielleicht einen Neuanfang darstellt. Es ist eine neue Sache. Es ist nicht wirklich Teil der Compilation. So haben wir es nicht gesehen."

Obwohl es nicht Teil der Metaserie ist, berücksichtigt das Remake das gesamte zusätzliche Material:

"Obwohl FF7:R eine Art Neuanfang für das Universum als solches darstellt", fährt Kitase fort, "haben wir alle zusätzlichen Ergänzungen der Welt und die Geschichte, die wir in den Spielen und Filmen der Sammlung [aufgebaut haben, im Remake] sehr intensiv berücksichtigt. Sie sind alle im Hintergrund des FF7-Universums vertreten. Also wurden sie alle dort eingenistet und irgendwo in die Geschichte hineingezogen."