Game Pass fügt Football Manager 2024, Wild Hearts, Thirsty Suitors und mehr im November hinzu

HQ

Die Zeit vergeht wie im Flug, also geht es morgen in einen neuen Monat. Das bedeutet, dass Microsoft dem Game Pass eine neue Reihe von Spielen hinzufügen wird, und sie sind sowohl in Bezug auf die Qualität als auch auf die Quantität ziemlich gut. Tatsächlich müssen Sie nicht einmal bis November warten, da dem Service heute drei Spiele hinzugefügt wurden. Hier ist das gesamte Line-up für die erste Novemberhälfte:



Headbangers: Rhythm Royale heute auf PC, Konsolen und Cloud



Jusant auf PC, Konsolen und Cloud heute



Wartales heute auf PC, Konsolen und Cloud



Thirsty Suitors auf PC, Konsolen und Cloud am 2. November



Football Manager 2024 auf PC, Konsolen und Cloud am 6. November



Dungeons 4 auf PC, Konsolen und Cloud am 9. November



Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Gaiden: The Man Who Erased His Name auf PC, Konsolen und Cloud am 9. November



Wild Hearts auf PC, Konsolen und Cloud am 9. November



Spirittea auf PC, Konsolen und Cloud am 13. November



Coral Island auf Xbox Series und Cloud am 14. November



Die schlechte Nachricht ist, dass auch ein paar großartige Spiele den Game Pass "bald" verlassen werden, daher empfehle ich, einige der unten aufgeführten Spiele in den nächsten Wochen zu kaufen: