Game Pass bekommt einige wirklich schöne Dezember-Ergänzungen

Microsoft hat gerade eine neue Runde von Spielen angekündigt, die bis Mitte des Monats für Game Pass verfügbar sein werden, und es ist eine wirklich starke Aufstellung, auf die wir uns freuen müssen.

Die Hauptattraktionen sind natürlich Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Hello Neighbor 2 und Rick and Morty-Schöpfer Justin Roilands High on Life. Es gibt jedoch noch weitere Highlights und wir möchten auch die Game of the Year Edition von Hot Wheels Unleashed erwähnen.

Schauen Sie sich die vollständige Liste unten an, um zu sehen, was wann kommt:



Eastward (Cloud, Xbox und PC) – Heute



The Walking Dead: The Final Season (Cloud, Xbox und PC) – Heute



Totally Reliable Delivery Service (PC) - Heute



Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Cloud, Xbox und PC) – 6. Dezember



Hello Neighbor 2 (Cloud, Xbox und PC) – 6. Dezember



Chained Echoes (Cloud, Xbox und PC) – 8. Dezember



Metal: Hellsinger (Xbox One) – 8. Dezember



High on Life (Cloud, Xbox und PC) – 13. Dezember



Potion Craft (Xbox und PC) – 13. Dezember



Hot Wheels Unleashed: Spiel des Jahres Edition (Cloud, Xbox und PC) – 15. Dezember



Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Xbox und PC) – 15. Dezember



Traditionsgemäß gibt es auch zusätzliche Vorteile in Form von Vergünstigungen, Cloud-Titeln mit Touch-Control-Unterstützung und mehr, über die Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können.

Schließlich werden auch eine Reihe von Spielen aus dem Dienst entfernt. Wenn Sie vorhaben, diese zu spielen, stellen Sie sicher, dass Sie dies vor dem 15. Dezember tun. Sie haben jedoch bis zu 20% Rabatt dank Ihres Game Pass-Abonnements bis dahin, wenn Sie welche behalten möchten.