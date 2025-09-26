Game over für Bowser: Der Präsident von Nintendo of America meldet sich ab

HQ

Es war fast zu schön, um wahr zu sein, als Reggie Fils-Aime vor etwas mehr als sechs Jahren als amerikanischer Nintendo-Chef zurücktrat - und von jemandem abgelöst wurde, der mit bürgerlichem Namen Bowser hieß... Doug Bowser. Obwohl er etwas zurückhaltender war als sein fast unverschämt charismatischer Vorgänger, war er eine beliebte Führungspersönlichkeit, die unter anderem an der Entwicklung von Nintendos filmischen Unternehmungen und dem Fokus auf spezielle Nintendo-Vergnügungsparks beteiligt war.

Aber jetzt ist es an der Zeit, dass er weiterzieht. Bowser schreibt in den sozialen Medien, dass "Nintendo seit 44 Jahren ein integraler Bestandteil meines Lebens ist, angefangen mit Donkey Kong Arcade als Kind im College" und dass er sich privilegiert fühlt, das Unternehmen geleitet zu haben.

Er tritt am 31. Dezember zurück und ernennt seinen Nachfolger als Devon Pritchard (wir gehen davon aus, dass Bowser Jr. mit etwas anderem beschäftigt war?). Er beendet seinen Beitrag mit den Worten, er wolle "euch allen für eure Leidenschaft und Unterstützung von Nintendo danken und ihr könnt darauf zählen, dass ich ein Nintendo-Fan bleibe!"

Was Bowser als nächstes tun wird, bleibt abzuwarten, und wir drücken ihm die Daumen, dass er in der Branche bleibt. Es gibt viele Spieleunternehmen, die von einer solchen Expertise profitieren würden. Viel Glück Bowser bei allem, was als nächstes passiert, und wir freuen uns darauf zu sehen, was Pritchard auf den Tisch bringen wird.