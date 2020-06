Game On - Neustart

Seit wir das letzte Mal über Game On, unser Sommerprogramm mit exklusiven Nachrichten von kommenden Spielen, gesprochen haben, ist viel passiert. Wir haben uns das hier als eine großartige Gelegenheit vorgestellt, um enger mit Publishern und Entwicklern zusammenzuarbeiten und euch ihre bevorstehenden Projekte zu präsentieren - eben genau das, was normalerweise auf der E3 passiert wäre, wäre die Messe nicht aufgrund der anhaltenden Pandemie ins Wasser gefallen.

Vor diesem Hintergrund haben wir vor einigen Wochen damit begonnen, eine Reihe cooler Ankündigungen und Enthüllungen zusammenzustellen, was größtenteils erfolgreich war. In der letzten Phase wurde jedoch klar, dass nach Feiern momentan eigentlich Niemandem so richtig zumute ist. Einige unserer Partner haben sich aufgrund der aktuellen Geschehnisse in den Vereinigten Staaten dazu entschieden, ihre Prioritäten zu verschieben. Auch bei uns wurde darüber diskutiert, wie wir am besten unsere Solidarität mit den vom Rassismus Betroffenen zeigen können.

Letztendlich haben wir beschlossen, Game On nicht abzubrechen, aber wir ändern den Plan. Wir werden weiterhin eine Reihe exklusiver Interviews und Features mit euch teilen, die unsere Kollegen in den kommenden Wochen für euch aufbereiten werden. Wir werden weiterhin über die Online-Events berichten, die von Microsoft, Sony und allen großen Publishern, wie EA, Ubisoft und anderen Entwicklern veranstaltet werden, und wir werden weiterhin die aufregendsten Spiele der kommenden Tage und Wochen mit euch zusammen besprechen. Was wir jedoch nicht tun werden, ist zu versuchen, alles, was wir für euch vorbereitet haben, in ein paar vollgestopfte Tage zu quetschen.

Game On läuft ab Montag bis zum Ende des Sommers, was für uns mit der Gamescom im August zusammenfällt. Bis dahin werden wir unser Bestes geben, um euch eine Möglichkeit zur Flucht vor den harten Realitäten da draußen anzubieten. Den Event-Charakter verliert Game On vielleicht, doch auf diese Weise werden zumindest unsere fleißigen Redakteure einen entspannteren und längeren Sommer genießen. Bleibt uns treu und vielen Dank für euer Interesse. Wir freuen uns schon darauf, euch die Früchte unserer Arbeit vorzustellen.